5 saatlik elektrik kesintisi!

Altınova, Çınarlı ve Ağıllar köyüne, bugün beş saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, trafo değişim çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:30 ile yaklaşık 14:30 saatleri arasında olacak.
Altınova, Çınarlı ve Ağıllar köyüne, bugün beş saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, trafo değişim çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:30 ile yaklaşık 14:30 saatleri arasında olacak.
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