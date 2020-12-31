6 Rum AP Milletvekili İle Rum Siyasi Partilerden Levent’e Destek

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) görev yapan 6 Rum milletvekilinin Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Dış Politika Yüksek Komiserliği’ne, gazeteci Şener Levent aleyhindeki cezai kovuşturmayla ilgili mektup gönderdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 6 Rum AP milletvekilinin, Avrupalı yetkilileri Türkiye Hükümeti’nin Levent aleyhindeki cezai kovuşturma kararıyla ilgili bilgilendirdiğini yazdı. Haberde AP milletvekillerinin, Levent hakkındaki kovuşturmanın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin seçkin Avrupalı vatandaşının”; aynı zamanda da Avrupa Parlamentosu tarafından ödül verilmiş birinin ifade özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğini; bu nedenle de AB’nin bu duruma kayıtsız kalamayacağını ifade ettikleri kaydedildi.

Haberde, AKEL, EDEK ve Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin de Levent’e destek belirten açıklamalarda bulundukları belirtildi.