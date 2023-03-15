Tatlısı Belediyesi’nin 7. Ot Kültür Dayanışma Festivali depremzedeler yararına gerçekleştirilecek.

Festival hakkında BRT’ye bilgi veren Tatlısı Belediye Başkanı Hayri Orçan, doğadan beslenmenin önemine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak için söz konusu festivali düzenlediklerini ifade etti.

Orçan, festivalde bu yıl depremden dolayı konser ve eğlenceli aktivitelerin iptal edildiğini ve buraya harcanacak para ile stantlardan elde edilecek olan gelirin yarısının ‘Şampiyon Melekler Takımı’ anısına yapılacak olan projede,diğer yarısının da depremzedelere yararına kullanılacağını söyledi.

Kanser vakalarının her geçen gün arttığını bu nedenle doğadan ve en doğal şekilde beslenmenin öneminin artığına dikkati çeken Orçan, herkesi 19 Mart Pazar günü Tatlısu’da yapılacak olan festivale katilmaya davet etti.