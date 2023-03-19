  • BIST 5.136,44
  • Altın 1215.998
  • Dolar 19.0029
  • Euro 20.2613
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta peş peşe iki deprem

“7. Tatlısu Ot Kültür Dayanışma Festivali” depremzedeler yararına yapıldı

»
“7. Tatlısu Ot Kültür Dayanışma Festivali” depremzedeler yararına köy meydanında yapıldı.
“7. Tatlısu Ot Kültür Dayanışma Festivali” depremzedeler yararına yapıldı

Festival, doğadaki yenilebilir otları tanıtarak, sağlıklı beslenmenin önemi vurgulamak amacıyla düzenlendi.

Etkinlik depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra depremde hayatını kaybedenler için dua okundu.

ORÇAN

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan etkinlikte yaptığı konuşmada, amaçlarının eğlence değil dayanışma ve yardımlaşma olduğunu belirterek, iptal edilen konserlere ayrılan bütçe, stantlardan ve satışlardan elde edilecek gelirin tamamının, "Şampiyon Melekler Takımı" anısına yapılacak olan bir proje ile depremzedelere bağışlanacağını söyledi.

Orçan, festivalin temasının, doğadan, doğal ve sağlıklı beslenme olduğunu dile getirdi.

ULUÇAY

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da, böylesi büyük acıların olduğu dönemde birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini belirterek, Adıyaman’da gerek hükümetin gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nin hep yanlarında olduğunu kaydetti.

ATAOĞLU

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, Şampiyon Melekler Takımı anısına ve depremzedeler yararına yapılacak olan her bir bağış ile yardımın büyük önem taşıdığını kaydederek, depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

FEYZİOĞLU

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, “acınız acımız, acımız acınız” diyerek, yaşanan acıların ortak olduğunu söyledi. 10 binlerce deprem şehidi ve Şampiyon Melekler Takımını rahmetle anan Feyzioğlu, yaşanan tüm acılara rağmen hayatın devam ettiğini söyledi. Feyzioğlu, böylesi anlamlı bir festivale katılarak, katkı koyanlara teşekkür etti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 7. Ot Kültür Dayanışma Festivali depremzedeler yararına gerçekleştirilecek15 Mart 2023 Çarşamba 10:45
  • Kapanan Playboy dergisi OnlyFans'a rakip olarak geri dönüyor14 Mart 2023 Salı 23:57
  • Oscar kazandı ama hâlâ işsizlikle mücadele ediyor14 Mart 2023 Salı 22:43
  • The Crown’ın yeni sezonunda Nazi kostümü skandalı da olacak14 Mart 2023 Salı 19:31
  • Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı14 Mart 2023 Salı 10:00
  • Ünlü oyuncunun Oscar'daki kıyafeti olay oldu13 Mart 2023 Pazartesi 22:56
  • Serdar Ortaç kardeşi Serkan Ortaç’ı toprağa verdi13 Mart 2023 Pazartesi 15:16
  • Oscar Ödülleri sahiplerini buldu13 Mart 2023 Pazartesi 12:24
  • İlk tercih bile değillerdi, hepsi Oscar kazandı12 Mart 2023 Pazar 19:59
  • Serdar Ortaç’ın kardeşi hayatını kaybetti12 Mart 2023 Pazar 15:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti