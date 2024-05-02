71 yaşındaki alkollü sürücü kaza yaptı

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

01.05.2024 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da ismet İnönü Bulvarı üzerinde, Emir Erdinç AYBENK (E-71) 209 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MR 691 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, DAÜ eski Rektörlük Binası önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan KT 278 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan KT 278 plakalı araç, yine önünde park halinde bulunan LV 994 plakalı aracın arka kısmına da çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle MR 691 plakalı araç da ileriye doğru savrularak, park halinde bulunan GE 480 plakalı aracın sol ön kısmına da çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle geriye doğru savrulan GE 480 plakalı araç ise, arkasında park halinde bulunan UF 775 plakalı aracın arka kısmına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. MR 691 plakalı araç sürücüsü Emir Erdinç AYBENK aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.