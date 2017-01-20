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SON DAKİKAHDP'li vekil gözaltına alındı

8 bin 700 STG dolandırdı!

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8 bin 700 STG dolandırdı!
Lefkoşa'da gerçekleşen olayda bir kişi tutuklandı...

Polisten edinilen bilgilere göre 2016 yılı Aralık ayı içerisinde, Lefkoşa da,  A.U.Ş.(E-31)’nın, başka emlak şirketlerine ait olan evleri, kendi sorumluluğunda olduğunu söyleyip sahte davranışla Tınotenda Mutomba, Lusher Mıchelle Chıdeya ve Wendy Sıbongıle’ya konu evleri kiralayacağı beyanında bulunarak toplam 8.700 STG. parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Adı edilenin tutuklanmış olduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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