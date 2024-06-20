  • BIST 10627.23
  • Altın 2441.644
  • Dolar 32.5368
  • Euro 35.0212
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

8 kaçak daha mahkemeye çıkarıldı

» »
Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Bangladeş uyruklu 8 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.
8 kaçak daha mahkemeye çıkarıldı

Polis memuru Süleyman Gürtaç mahkemede olguları aktardı.

Polis, P Jwell, josib Hossain Havlader, MD Jowal, Shakaoat Hossen, Sabber Alamın, Saheb Alı , Ab Hossain ve Sajal Mıar’ın 19 Haziran 2024 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polis ekibi tarafından saat 14.30'da Gönyeli'de Atatürk Caddesinde bulunan 2 ayrı evde tespit edildiklerini söyledi. Polis, yapıdan muhaceret kontrolünde, Ab Hossain’in 3 Eylül 2023 tarihinden itibaren toplam 290 gün ve Sajal Mıar’ın ise 9 Ocak 2024 tarihinden itibaren toplam 162 gün KKTC'de ikamet izinsiz kaldıklarının tespit edildiğini söyledi.  Polis, P Jwell’in 714, josib Hüssein Havlader’in 165,  MD Jowal’ın 292, Shakaoat Hossen’in 278, Sabber Alamın’in 333 ve Saheb Ali’nin de 275 gün ülkede kaçak yaşam sürdüklerinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlıların sözlü beyanlarında KKTC'de çeşitli yerlerde çalıştıklarını söylediklerini, bu nedenle araştırma yapılması gerektiğini açıkladı.

Polis, zanlılardan Shakaoat Hossen’in KKTC'de çalışma izni olduğu yönünde belge sunduğu, ancak yapılan araştırmada izninin 16 Ağustos 2023 tarihinde çıktığını, fakat 31 Ağustos 2023 tarihinde iptal edildiğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis memuru, bu hususunda araştırılacağını belirterek, tüm zanlıların soruşturma amaçlı bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Narkotikten kaçarken kaza yaptılar20 Haziran 2024 Perşembe 14:25
  • Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığı 29 dereceyi aştı20 Haziran 2024 Perşembe 14:22
  • 8 kaçak daha mahkemeye çıkarıldı20 Haziran 2024 Perşembe 14:22
  • Dairelerden topladığı kiraları vermedi... Ercan'dan giriş yaparken tutuklandı!20 Haziran 2024 Perşembe 14:21
  • Narkotikten kaçarken kaza yaptılar20 Haziran 2024 Perşembe 14:21
  • Mustafa Naimoğulları: Halk kurban almak yerine tatile gidiyor20 Haziran 2024 Perşembe 14:12
  • Maria Holguin, bir kez daha Kıbrıs’a geliyor20 Haziran 2024 Perşembe 14:10
  • Mart ayı ek mesaileri ödeniyor...20 Haziran 2024 Perşembe 13:23
  • Özkunt: Akbar’ın ölümüne neden olan alkollü sürücü yargılanmalı20 Haziran 2024 Perşembe 12:16
  • Erdoğan KKTC’ye geliyor20 Haziran 2024 Perşembe 12:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti