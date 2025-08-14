A-Level sonuçlarına göre YTB kontenjan başvuruları başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, A-Level sonuçları ile Türkiye’de yükseköğrenim görmek isteyen KKTC uyruklu öğrenciler için ayrılan özel kontenjanlara başvuruların 15-19 Ağustos tarihleri arasında yapılabileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, A-Level sonuçları ile Türkiye’de yükseköğrenim görmek isteyen KKTC uyruklu öğrenciler için ayrılan özel kontenjanlara başvuruların 15-19 Ağustos tarihleri arasında yapılabileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, yazılı açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğü ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) arasında imzalanan İş Birliği Mutabakat Zaptı uyarınca belirlenen kontenjanlara başvuracak adaylarda aranan koşulları da sıraladı.

Çelebi, başvuruda gerekli evraklar, değerlendirmede kullanılacak kriterler, değerlendirme süreci, yerleştirme ve kayıt İşlemleri, başvuru yapılacak bölüm için kabul edilecek ders tablosu (A Level) ile 2025-2026 öğretim yılı YTB tam burs ve yerleştirme bursu kontenjan tabloları ve başvuru ve tercih formunun, YÖDİD - YTB Başvuru Kılavuzu’nda yer aldığını kaydetti.

Çelebi, değerlendirmelerin yapılabilmesi için gerekli olan belgelerin, belirtilen tarihler içerisinde, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi'ne ulaştırılması gerektiğine işaret ederek, tüm öğrencilere başarılar diledi.