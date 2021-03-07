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AB,Güney Kıbrıs’ı altın pasaport konusunda uyardı

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Güney Kıbrıs’taki altın pasaport skandalı gündemdeki yerini koruyor.
AB,Güney Kıbrıs’ı altın pasaport konusunda uyardı

Fileleftheros gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, AB Adalet İşleri Komiseri Didier Reynders’in gazeteye bir söyleşi verdiğini ve söyleşisinde, Güney Kıbrıs’ın AB vatandaşlığını dağıtmaktan vazgeçmesi konusunda uyardığı kaydedildi.

Habere göre Reynders söyleşisinde, yabancı yatırımcılara AB vatandaşlığı verilmesi konusunda Güney Kıbrıs ve Malta’yı uyardıklarını, bu uygulamaya son verilmesi gerektiğini belirtti.

“AB vatandaşlığını satacak bir konumdaysan AB ilke ve değerlerini de satacak konumda olursun” ifadesini kullanan AB Adalet İşleri Komiseri Reynders, böyle bir uygulamanın AB içerisinde daha fazla devam etmesine müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.

Reynders, Güney Kıbrıs’tan, söz konusu vatandaşlıkların verilmesini kesin sona erdirecek yasal düzenlemeleri yapmasını ve gerekli araştırmaları yaparak, yasaların çiğnenip çiğnenmediğini tespit ederek, sorumlu kişiler varsa cezalandırılmasını beklediklerini de kaydetti.

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