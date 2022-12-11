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Adile Naşit aramızdan ayrılalı 35 yıl oldu

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11 Aralık 1987'de kaybettiğimiz Adile Naşit aramızdan ayrılalı 35 yıl oldu... İşte Yeşilcam'ın dev isimlerinden olan, Hababam Sınıfı'ndaki 'Hafize Ana' ile hafızalara kazınan Adile Naşit'in hayatı ve hakkında bilinmeyenler...
Adile Naşit aramızdan ayrılalı 35 yıl oldu

Hababam Sınıfı’nın elinde okul zili koridorlarda koşturan ‘Hafize Ana’sı, Gülen Gözler’de Münir Özkul’un tonton eşi ‘Nezaket Hanım’ı, Neşeli Günler’in turşucu annesi, inatçı ‘Saadet Hanım’ı, Uykudan Önce isimli televizyon programının ‘Masalcı Teyze’si Adile Naşit… Türk sinemasının unutulmaz kadını Adile Naşit’in bugün 35. ölüm yıl dönümü . İşte Adile Naşit’in hayatı ve bilinmeyenleri…

1930 doğumlu olan Adile Naşit tiyatrocu aileden geliyordu. Babası komedyen Komik-i Şehir Naşit, annesi de Ermeni kökenli tiyatro oyuncusu Amelya Hanım.

Adile Naşit 14 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları, Çocuk Tiyatrosu’na girdi.

Halide Pişkin’in grubunda ‘Her Şeyden Biraz’ oyunu ile İstanbul turnesine çıkan Adile Naşit sonradan Muammer Karaca’nın tiyatrosuna girdi.

1948-1951 arasında komedyen Aziz Basmacı ve Vahi Öz ile birlikte kurdukları toplulukta çalıştı.

Adile Naşit, 1950’de de  kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan Ziya Keskiner ile evlendi. 1952 yılında çiftin bir çocukları dünyaya geldi. Sağ yanağında beni olan, güzel gözlü çocuğun adını Ahmet koydular.

Ahmet ilkokul 2. sınıfa geldiğinde rahatsızlandı. Kalbinin doğuştan delik olduğu ortaya çıktı. Uzun yıllar okula gidemedi. İlkokul bitirme sınavlarını dışarıdan verdi. Ortaokul bitirme sınavlarına hazırlandığı dönemde kalp ameliyatına girdi. 16 Haziran 1966’da yapılan operasyon çok başarılı geçti derken, Ahmet fenalaşarak komaya girdi. Bir daha da uyanamadı.

Adile Naşit o gün, Gazanfer Özcan-Gönül Ülkü Tiyatrosu’yla İzmir’de turnedeydi. Bu haberi aldıktan sonra bağrına taş basıp sahneye çıktı. Salondaki izleyicileri kahkahayla güldürürken, kendisinin içi cayır cayır yanıyordu. Üstelik oğlunu kaybettiği gün, kendisinin doğum günüydü…

1961’de eşi Ziya Keskiner ve ağabeyi Selim Naşit Özcan ile birlikte kurdukları Naşit Tiyatrosu dağıldıktan sonra, 1963’ten 1975’e kadar ‘Gazanfer Özcan – Gönül Ülkü’ tiyatrosunda çalıştı.

Tiyatro oyunlarının yanı sıra Hisseli Harikalar Kumpanyası, Neşe-i Muhabbet, Şen Sazın Bülbülleri gibi müzikallerde beğeni topladı.

Sinemaya girişi 1947 yılında Seyfi Havaeri’nin yönettiği ‘Yara’ filmiyle oldu, ancak 1970’lerde filmlerde yoğun olarak rol almaya başladı.

1976’da ‘İşte Hayat’ adlı filmdeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

Hababam Sınıfı film serisindeki rolüyle büyük beğeni kazandı.

1978’de Uluslararası Sanat Gösterileri’nin tiyatro ve müzikallerinde rol almaya başladı. Daha çok Ertem Eğilmez ve Kartal Tibet’in çektiği güldürü filmlerinde oynadı.

TRT’de 1980 yılında TRT Ankara Televizyonu prodüktörlerinden İlhan Şengün’ün (1946-2003) yapımcısı olduğu ‘Uykudan Önce’ isimli çocuk programıyla birlikte masalcı teyze diye anılmaya başladı.

Masal ve öykü anlattığı bu program tek kanallı televizyon döneminde çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

57 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Unutulmaz oyuncu, 11 Aralık 1987’de doğduğu şehir İstanbul’da, 57 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Kalın bağırsak kanseri sonucu hayatını kaybeden Naşit’in cenazesii 13 Aralık 1987’de Şişli Cami’sinde düzenlenen törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

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