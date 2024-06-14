Afik Group Direktörü Simon Mistriel Aykout, 6 gün daha tutuklu kalacak!

İskele’deki Caesar Resort yatırımı ile tanınan Afik Group Direktörü Simon Mistriel Aykout’un Güney Kıbrıs’a geçerken tutuklanmasının yankıları sürüyor.
Tutukluğu sonrası mahkemeye çıkarılarak 5 gün ek tutukluluk verilen Aykout, yeniden hakim karşısına çıktı.
Mahkeme, Simon Mistriel Aykout’a 6 gün daha tutukluluk verirken şirketin yönetim kurulu üyeleriyle ilgili de karar üretti.
Şirkette yer alan yönetim kurulu üyeleri, Güney Kıbrıs’a geçtiği an tutuklanacak.
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