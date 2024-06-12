Ahmet Bozkurt: Ben katil değilim, suçlamaları reddediyorum

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülmeye devam eden İsias Otel davasının üçüncü duruşmasında konuşan Sanık Ahmet Bozkurt, suçlamaları reddederek, kendisinin katil olmadığını, otel sahibi olduğunu söyledi.

Depremde en çok hasarı Adıyaman ve Hatay’ın gördüğünü ifade eden Bozkurt, mal sahibi olarak binasını en iyi şekilde inşa ettirdiğini kaydetti. Bozkurt, binanın 13 katın yükünü taşıyacak şekilde yapıldığını söyledi.

-“Suçsuz insan kaçmaz, öyle olsa savaştan kaçardım.. Barış Harekatı'na katıldım”

Binayı yapacak mimar ve mühendislerine bunu anlattığını dile getiren Bozkurt, “Kaçma ihtimalim olduğu söyleniyor, kaçmam. Çünkü suçsuz insan kaçmaz” dedi. 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığını belirten Bozkurt, suçsuz olduğunu yineleyerek, “Öyle olsa savaştan kaçardım” ifadesini kullandı.

-Mehmet Fatih Bozkurt

Sanık Mehmet Fatih Bozkurt, otelde yetkili olmadığını hiçbir zaman ifade etmediğini belirtti. Bozkurt, 1993-1995 arasında inşaatın yapımında kendisinin olmadığını ancak babasının yaptığı işlere itimat ettiğini, güvendiğini söyledi. Bozkurt, “2001’de şirkete dahil oldum ama işletmede bulunup, orasını yönetmedim” dedi.

Hakkındaki suçlamayı reddeden Mehmet Fatih Bozkurt, tahliyesini talep etti.

-Yıldız

Sanık Erdem Yıldız da, durumunun açık olduğunu belirterek, konunun açıklığa kavuşacağına inandığını söyledi.

Davada daha sonra sanık avukatları dinlenmeye başladı.