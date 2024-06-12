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Akansoy: Kıbrıslı Türkler tarihte hiç bu kadar kötü temsil edilmedi

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy Kanal T’de Ahmet Kaptan’ın sorularını yanıtladı.
Akansoy: Kıbrıslı Türkler tarihte hiç bu kadar kötü temsil edilmedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, geçtiğimiz gün Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleştirilen kapalı meclis oturumuyla ilgili “Meclisteki ortamdan ben kendi adıma, bir Kıbrıslı Türk siyasetçi olarak utandım” ifadelerini kullandı ve “Kıbrıslı Türkler tarihte bu kadar kötü temsil edilmedi. Kıbrıslı Türkleri daha da dünyadan koparma amacındalar” diye konuştu. Kanal T’de Ahmet Kaptan’ın sorularını yanıtladı.

 

“Avrupa Parlamentosu’nda temel denge korundu”

Geçtiğimiz pazar, Kıbrıs’ın güneyinde gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Akansoy, AP seçimlerinin genel olarak bakıldığında bir “sarsıntı” yarattığını söyledi. Seçim sonuçlarının özellikle Almanya ve Fransa’da önemli etkiler doğurduğuna işaret eden Akansoy, Fransa’da erken seçim kararı alındığını anımsattı. Aşırı sağın yükselişinin özellikle Almanya ve Fransa’da etkilerinden bahseden Akansoy, söz konusu durumun ciddi endişelere sebebiyet verdiğini belirtti. Parlamentoda, çok büyük değişikliklerin olmadığının da görüldüğüne vurgu yapan Akansoy, Yeşillerin ciddi anlamda oy kaybettiğini ifade etti. Akansoy, temel dengenin korunduğuna dair bir görüntünün de olduğunun altını çizdi. Bugüne kadar AB’nin sürdürdüğü politikaların devam edeceğini düşündüğünü dile getiren Akansoy, aşırı sağın yükseliş sebebinin ise yabancı düşmanlığı olduğuna dikkat çekti. Bazı Avrupa bölgelerinin ciddi anlamda göç aldığını hatırlatan Akansoy, küresel dünyanın içinde bulunduğu belirsizlik ortamının, insanları göçe sevk ettiğini ve sürecin iyi yönetilmediği ülkelerde bunun milliyetçi refleksleri büyüttüğünü vurguladı.

 

“İki koltuğumuzu istiyor muyuz? İstiyorsak biz bunun için ne yaptık?”

“Bu göç politikası ne yazık ki sosyal ve ekonomik dengesizlik yarattı ve aşırı sağın yükselmesine sebebiyet verdi” diyen Akansoy, Kıbrıs’ın güneyindeki sonuçları da değerlendirdi. Seçimlerde farklı partilerden üç Kıbrıslı Türkün aday olduğunu söyleyen Akansoy, geçtiğimiz seçimlere bakıldığında aynı oranda Kıbrıslı Türkün sandığa gittiğini belirtti. “Güneyde çıkan sonuçlara baktığımızda, bir sosyal medya fenomeninin en fazla tercihi aldığını görüyoruz. Burada iyice oturup düşünülmesi gereken bir durum söz konusudur. Ben bunun siyasete olan tepkinin bir sonucu olduğunu düşünüyorum” diye konuşan Akansoy, AP seçimlerinin ulusal seçim değil, AB vatandaşlarının seçimleri olduğuna dikkat çekti. “Annan Planı döneminde 6 vekilin 2’sine sahip olmamız durumu oluşmuştu. Biz, bu iki sandalyeyi istiyoruz. Seçimlerin, toplum bazlı olarak yapılması yönünde talebimiz vardır diyoruz. Bunları sürekli dile getiriyoruz” diyen Akansoy, Kıbrıslı Türkler olarak, kendi kendimize sormamız gereken sorular olduğunu da söyledi ve “İki koltuğumuzu istiyor muyuz? İstiyorsak biz bunun için ne yaptık? Bu konuda ortak fikir birliği yaptık mı? Yeterince ve hep birlikte bu bizim hakkımızdır dedik mi? AB üyesi bir devletin içinde değiliz ama AB toprağındayız diyoruz ama talep etmiyoruz” dedi.

 

“Meclisteki ortamdan, bir Kıbrıslı Türk siyasetçi olarak utandım”

Akansoy, “Birbirimizi kandırmadan, dürüstçe konuşmamız lazım” ifadelerini kullandı. Her şey normalmiş gibi iki ayrı devlet üzerinden geliştirilen siyasi söylemlerin bir gerçekliğinin olmadığının altını çizen Akansoy, ortada bir “anomali” olduğuna dikkat çekti. Asım Akansoy, “Olağan dışılık içerisinde yolumuzu bulmaya çalışan Kıbrıslı Türkler olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden gelen haklarımızı görmezden gelemeyiz” dedi ve “Kıbrıslı Türklerin bugün içinde bulunduğu bu sıkışmışlık ortamında, kendi kendimizi dünyadan izole ettiğimiz ortamda, bir Kıbrıslı Türkün AP’de görünür olmasının zararı var mı?” diye sordu. Geçtiğimiz gün Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleştirilen olağanüstü ve kapalı meclis oturumuyla ilgili de konuşan Akansoy, “Pazartesi günü meclisteki ortamdan ben kendi adıma, bir Kıbrıslı Türk siyasetçi olarak utandım. Hayatımda bu kadar verimsiz, bu kadar kötü bir toplantıyla karşılaşmadım. Dayanılır gibi değildi. Kıbrıslı Türkler tarihte bu kadar kötü temsil edilmedi. Kıbrıslı Türkleri daha da dünyadan koparma amacındalar. Bu ülkenin bir numaralı sorunu, siyasi irade ve demokrasi konusudur, bunu bir kez daha gördük” dedi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen), cuma gününe kadar Ercan Havaalanı’nın elektrik borcunun ödenmemesi durumunda, havaalanının elektriklerini keseceği açıklamasına da değinen Akansoy, “EL-SEN’in tavrı doğrudur” dedi. Akansoy, “El-Sen mücadelesini sürdürmelidir. Herkes bu mücadeleye destek olmalıdır. Tam bir peşkeş düzeni var şu anda. Bu hükümetten her şey beklenebilir” dedi ve El-Sen’in yanında olduklarının altını çizdi.

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