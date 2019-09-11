Akıncı: “Kıbrıs sorununda sonuca varmak için gerçek bir siyasi irade ve kararlılık gerekir”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kıbrıs sorunu toplumsal, toplumlar arası, ulusal ve uluslararası çerçevede ele alınan, farklı boyutları olan bir konudur. Bu nedenledir ki hem kendi içimizde, hem Rum toplumuyla, hem Türkiye ile ve hem de Birleşmiş Milletler Örgütü ve genel anlamda uluslararası camia ile de görüşülmekte ve çözüm yolları aranmaktadır. Yıllardır süren bu çalışmalar ilkeler ve belgelerden oluşan ciddi bir birikim yaratmıştır. Bunlara dayalı olarak sonuca varmak için ise gerekli olan gerçek bir siyasi irade ve kararlılıktır. Kıbrıs Türk halkı adına bu iradeyi sürecin başından beri gösterdiğimiz gibi bundan böyle de göstermeye devam edeceğimizden kimse kuşku duymamalıdır. Bu süreçte halkımızın güven ve desteği en gerekli ve belirleyici unsur olacaktır.