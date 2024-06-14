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Aksa Enerji yatırımı artırdı: Kalecik’in kapasitesi 188 megavata yükseltildi

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Aksa Enerji, Kıbrıs Kalecik Elektrik Santrali’nin kurulu gücünü 153 megavattan 188 megavata yükseltildi.
Aksa Enerji yatırımı artırdı: Kalecik’in kapasitesi 188 megavata yükseltildi

Aksa Enerji, 2024’ün ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji’nin FAVÖK marjı 2024’ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak yüzde 24’e ulaştı.

Aynı dönemde FAVÖK 1,4 milyar liraya ulaştı.

Açıklamada, şirketin Türkiye genelinde 8 şehirde 831,41 megavat kurulu güce sahip olacak depolamalı RES ve GES yatırımlarına başladığı belirtilerek, yenilenebilir enerji alanında büyümeye odaklanıldığı kaydedildi.

Bu yılın ilk çeyreğinde şirketin FAVÖK marjının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 yükselişle yüzde 24’e ulaştığı ifade edilen açıklamada, yatırımların hem Türkiye hem de yurt dışında aralıksız sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, şirketin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile imzaladığı 15 yıllık sözleşme kapsamında 35 megavatlık ek kapasitenin tamamını Mayıs 20204’te devreye aldığı bilgisi paylaşılarak, Kıbrıs Kalecik Elektrik Santrali’nin kurulu gücünün 153 megavattan 188 megavata yükseltildiği kaydedildi.

Şirketin Özbekistan’ın Talimercan şehrinde 430 megavat kurulu güce sahip olacak kombine çevrim doğal gaz santralini 2024’ün sonunda devreye almayı hedeflediği bildirilen açıklamada, ‘Öte yandan Orta Asya’da Kazakistan’ın Kızılorda şehrindeki 240 megavat kurulu güce sahip santral yatırımı için çalışmalar sürüyor. Santralde hem ısı hem enerji üretimi gerçekleştirmeyi planlayan şirket, yeni yatırımını, 2025’in ikinci yarısında devreye almayı hedefliyor.’ ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şirketin Afrika’da yatırımlarına devam ettiği anımsatılarak, ‘Bu doğrultuda Gana’nın Kumasi şehrinde kurulum çalışmaları devam eden 350 megavatlık doğal gaz kombine çevrim santralinin, 2025’in ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi hedefleniyor. Ayrıca Senegal’de kamu özel sektör iş birliği ile 255 megavat doğal gaz kombine çevrim santralinin kurulum çalışmaları da devam ediyor. Bahsi geçen yatırımların tamamlanmasıyla mevcut kurulu güçte iki kat artış hedefleniyor.’ bilgisi paylaşıldı.

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