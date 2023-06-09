Alarm veriyor: Eğitimli kadınlardaki doğum oranında sert düşüş

Yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere ve Galler'de doğum oranları, tüm eğitim gruplarında son on yılın kaydedilen en düşük seviyesine geriledi.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nin Leverhulme Demografi Bilimleri Merkezi’nden yapılan araştırma, 2010 ile 2020 yılları arasında kadınların daha az çocuk sahibi olduğunu ve bunun da hayatlarının ilerleyen dönemlerinde gerçekleştiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, daha iyi eğitimli kadınların, daha az eğitimli olanlara göre doğumları daha fazla geciktirdiğini keşfetti.

Ebeveynleri de yüksek eğitimli olan iyi eğitimli kadınların doğum oranı, bu dönemde kadın başına 1,8’den 1,4’e düştü.

1,94’TEN 1,55’E DÜŞTÜ

Daha az eğitimli kadınların çocukları daha genç yaşta dünyaya geldi, ancak bu kategorideki doğum oranı da düştü. Bu da tüm kadınların daha geç yaşta çocuk sahibi olduğunu gösteriyor. Times’ın haberine göre, çalışma, “her eğitim grubunda önemli bir düşüş” bulduğunu söyledi.

Araştırmayı yürüten Oxford’daki Leverhulme Merkezi’nde fahri profesör olan John Ermisch, İngiltere ve Galler’deki doğurganlık konusunda Ulusal İstatistik Ofisi verilerini kullandı.

Bu rakamlar doğurganlık oranının 2010’da kadın başına 1,94 çocuktan 2021’de 1,55’e düştüğünü gösteriyor. Bu düşüş eğilimi diğer Avrupa ülkeleriyle de benzerlik gösteriyor.