Alkollü sürücü bahçe duvarına çarptı

23.06.2023 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu 4-5 kilometreleri arasında, Marıyam SULTANOVA (K-25), 232 mlgr alkollü içki tesitri altında, yönetimindeki NT 547 plakalı salon araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine yolun solundan çıkış yaparak bir ikametgahın bahçe duvarına çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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