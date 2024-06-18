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Alkollü sürücüler kaza yaptı: 1 kişi tutuklandı

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Eski İskele ana yolunda alkollü araç kullanarak kazaya sebebiyet veren Tugay Tükenmez tutuklandı. Direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak yol dışında bulunan bir ağaca çarparak duran Sajip Mıhap'ın soruşturması devam ediyor.
Alkollü sürücüler kaza yaptı: 1 kişi tutuklandı

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, 17 Haziran 2024 tarihinde saat 14.15 civarında, Eski İskele Anayolu’nun 3-4 kilometreleri arasında, Tugay TÜKENMEZ (48), 286 promil alkollü içki tesiri altında, PN 978 plakalı araç ile Unimar Çemberi’nden Granel Çemberi’ne doğru ilerlerken Long Beach Medikal Sağlık Merkezi kavşağına geldiğinde dikkatsizliği nedeniyle önünde aynı yönde seyreden ve sağa dönüş için durup bekleyen Danil RACHEVSKII (28) yönetimindeki VH 058 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Olay yerinde yapılan inceleme sonucunda, alkollü araç kullanarak kazaya sebebiyet veren Tugay TÜKENMEZ tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

2. Alkollü Araç Kullanımı ve Ağaca Çarpma:

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, 17 Haziran 2024 tarihinde saat 18.50 civarında, Ercan - İskele Anayolu’nun 31-32 kilometreleri arasında, Sajip MIAH (28), 98 promil alkollü içki tesiri altında, GD 758 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru seyir halindeyken Boğaziçi kavşağına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak yol dışında bulunan bir ağaca çarptı. Çarpmadan sonra kontrolsüz bir şekilde savrulan araç, toprak sete çarparak durdu. Kazada yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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