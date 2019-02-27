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Altın kalpler bu kez minik yürekler için söyledi

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Değirmenlik Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, Altın Kalpler Korosu, dün akşam (26.02.2019), Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı yararına konser verdi.
Altın kalpler bu kez minik yürekler için söyledi

Değirmenlik Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, Altın Kalpler Korosu, dün akşam (26.02.2019), Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı yararına konser verdi.

Değirmenlik Belediyesi, Paşa Eğitim ve Gloria Jean’s Coffees’in katkılarıylaYakın Doğu Üniversitesi, AKM salonunda gerçekleşen konserden toplanan tüm gelir, çağımızın en büyük hastalığı olan kanserle savaşan minik çocuklara gitti.

Şef Murat Çırakoğlu’nun yönettiği ve Erensu Uzar’ın sunduğu konser, “Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç, herkes sevmeye sevilmeye muhtaç” temasıyla gerçekleşti.

Değirmenlik Belediyesi Altın Kalpler Korosu’nun bu konser ileörnek bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiğini vurgulayan ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e, Şef Murat Çırakoğlu’na ve tüm koristlere teşekkür eden Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı, Halkla İlişkiler Sorumlusu Zalihe Karagil, gecede yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

“Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı, kanser ve lösemi ile mücadele konusunda toplumu bilinçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına 18 yıldır faaliyetlerini sürdürmektedir. Bizler kanser hastalığı ile karşılaştıktan sonra, çok zorlu bir süreçten geçen çocuklarımıza ve ailelerimize yardımcı olabilmeyi, onların yüklerini hafifletebilmeyi asli görevimiz olarak benimsiyor ve bu vizyonda faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz.”

Zalihe Karagil, etkinliğin mimarı Adem Soyer, projeyi hayata geçiren Paşa Eğitim Direktörü Cenk Paşa’ya da teşekkür etti.

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