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Altın Pasaport Alan Çinli Yatırımcının 6 Milyon Euro’luk Mal Varlığı Donduruldu

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 Güney Kıbrıs’ın yatırım karşılığı vatandaşlık verdiği Çinli yatırımcının 6 milyon Euro’luk mal varlığının, aleyhinde başlatılan cezai kovuşturma nedeniyle dondurulduğu bildirildi.
Altın Pasaport Alan Çinli Yatırımcının 6 Milyon Euro’luk Mal Varlığı Donduruldu

 Güney Kıbrıs’ın yatırım karşılığı vatandaşlık verdiği Çinli yatırımcının 6 milyon Euro’luk mal varlığının, aleyhinde başlatılan cezai kovuşturma nedeniyle dondurulduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Suçların Gizlenmesiyle Mücadele Birimi’nin (MOKAS), Çin makamlarıyla iş birliğiyle elde ettiği bilgi ve delilleri Çin makamlarına yolladığını ve Çinli iş adamının mal varlığının mahkeme kararıyla dondurulduğunu yazdı.

Gazete, Çinli iş adamının 2015’te eşi ve çocuklarıyla birlikte vatandaşlık aldığını kaydederken, Çin makamları tarafından külçe altın kaçakçılığı suçundan arandığını ve bu bilgiyi Rum makamlarından sakladığını belirtti.

HASİKOS: “BİRÇOK VATANDAŞLIK BAŞVURUSUNU YAPAN DAMATTI”

Öte yandan Haravgi gazetesi ise, altın pasaport skandalı kapsamındaki soruşturma çerçevesinde dün ifade veren Eski İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos’un, vatandaşlık başvurularının çoğunun “damat” tarafından yapıldığını söylediğini yazdı.

Gazete, araştırma komitesinin tutanaklarının dün kamuoyuyla paylaşıldığını ve tutanaklarda yer alan isimlerin üzerinin siyah renkle kapatıldığını kaydederken, Hasikos’un söz konusu “damadın” kimin damadı olduğunu da söylediğini; ancak bu bilginin kamuoyuyla paylaşılmadığını belirtti.

Habere göre Hasikos, bakan olduğu dönemde lüks otellerde davetler aldığını, ancak hiçbir zaman gitmediğini söyleyerek, başkalarının bu davetlere katıldığını çünkü bunun, büyük bir ticaret olduğunu ifade etti.

Hasikos ayrıca, kara para aklama suçundan aranan Malezyalı iş adamı Jho Taek Low’un vatandaşlık alması konusunda da Başpiskopos II. Hrisostomos’un ricacı olduğunu ve kendisine hayır diyemediğini söyledi.

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