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“Altın pasaportlar iç savaş çıkardı”

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Fileleftheros haberi manşetten “Pasaportlar İçin İç Savaş… Hasikos Fileleftheros’a: Maliye Bakanı Rıza Vermeden Hiçbir Vatandaşlık Verilemez… Hasikos ile Yeorgiadis Arasında Sorumluluklar Konusunda Asimetrik Çatışma” başlık ve spotlarıyla aktardı.
“Altın pasaportlar iç savaş çıkardı”

“Altın pasaportlar” olarak da anılan yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması hakkında başlatılan araştırma kapsamında ifade veren eski Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’in, Araştırma Komitesi’ne ifade verirken, eski İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos’un sorumlu olduğunu ima etmesi üzerine “iç savaş” çıktı.

Fileleftheros haberi manşetten “Pasaportlar İçin İç Savaş… Hasikos Fileleftheros’a: Maliye Bakanı Rıza Vermeden Hiçbir Vatandaşlık Verilemez… Hasikos ile Yeorgiadis Arasında Sorumluluklar Konusunda Asimetrik Çatışma” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete ekonomik kriz nedeniyle 2013’teki mevduatların tıraşlanmasının ardından ekonomiye can vermek amacıyla “alelacele” yürürlüğe sokulan “skandal” uygulamanın, “binlerce yabancı yatırımcıya istisnai vatandaşlık vermek için beş yıl boyunca uyum içerisinde çalışan iki eski hükümet yetkilisi; Sokratis Hasikos ile Haris Yeorgiadis arasında kamuoyu önünde çatışma” çıkardığını yazdı.

Hükümet kanadının ve DİSİ’nin, Hasikos ve Yeorgiadis’in şahsi twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlardaki açıklamalarının ve pasaportlar hakkında devam etmekte olan araştırmanın sebep olacağı siyasi bedeli fark ettiği için öfke ve kaygı içerisinde olduğu kaydedildi.

Habere göre, uygulamadaki boşlukların doldurulması için Konstantinos Petridis’i ikna eden kişi olan Haris Yeorgiadis’in, bu düzeltmelerin neden daha erken yapılmadığı sorusuna karşılık  “bu, (Hasikos zamanındaki) İçişleri Bakanı’nın sorumluluğuydu” demesine öfkelenen Hasikos “Maliye Bakanlığı, Polis, İnterpol, MOKAS ve diğer ilgili devlet birimleri onay vermeden hiçbir istisnai vatandaşlık verilemez” cevabını verdi.

Haravgi haberi “ ‘Vre’ Tartışmasının Gölgesinde Ağır Skandal” başlığıyla manşete çekti. Yeorgiadis’in, “avukatlık ofislerinin sunduğu ‘altın’ pasaport başvurularını onaylarken hükümetten hiç kimsenin çıkar çatışmasından söz etmediği” söyleminin “deprem” yarattığını vurguladı.

Rum Sözcü Kiriakos Kusios’un,  durumu toparlamaya çalışırken, bakanlar kurulu onayına sunulan vatandaşlık başvuruları incelenirken isim zikredilmediğini”  gerekçe gösterdiğine dikkat çekilen haberde AKEL’in “başka memlekette olsa hükümet istifa ederdi, bunlar üstlük de istiyor” vurgulu açıklaması aktarıldı.

Gazete Hasikos ile Yeorgiadis’in, twitter hesaplarından “vre” (be) ünlemiyle başlayan ve “uygar” sayılamayacak ifadelerle birbirlerine seslendikleri bazı paylaşımlarını da aktardı.

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