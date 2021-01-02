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Anastasiadis Genel Sekreter'e Mektup Gönderiyor

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Rum radyosu, Anastasiadis'in,  Guterres'e mektubunu önümüzdeki hafta göndereceğini duyurdu.
Anastasiadis Genel Sekreter'e Mektup Gönderiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gayrı resmî beşli konferans ile ilgili mektup göndereceği; Genel Sekreter'in Kıbrıs geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un da yine konferans için Ocak ayının ortalarına doğru Ada'ya geleceği bildirildi.

Rum radyosu, Anastasiadis'in,  Guterres'e mektubunu önümüzdeki hafta göndereceğini duyurdu.

Rum Yönetimi Başkanı'nın mektubu ile, Genel Sekreter'e,  gayrı resmi beşli konferansa katılmaya hazır olduğunu ve daha iyi bir hava yaratmak için bazı çıkmazları kıracak güven yaratıcı önlemler önereceği kaydedildi.

BM Genel Sekreteri'nin, Kıbrıs'taki Barış Gücü ve iyi niyet misyonu ile ilgili raporlarını BM Güvenlik Konseyi'ne 10 Ocak civarlarında sunması bekleniyor. Genel Sekreter'in Kıbrıs'taki Özel Temsilcisi Elisabeth Spehar'ın ise bu tarihten önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiaid ile raporlar ile ilgili temasta bulunacağı tahmin ediliyor.

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