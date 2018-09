Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la görüştü.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la, New York’ta gerçekleştirilecek BM zirvesi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşme öncesinde, Atina’da bir araya geldiğini yazdılar.

Fileleftheros gazetesi, “Eylem Çerçevesinde Uzlaştılar – Anastasiadis ve Çipras Kıbrıs Sorunu, Enerji ve AB-Türkiye İlişkilerinde Tam Uyumda – Tavizsiz Müzakere” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Anastasiadis ve Çipras’ın dün gerçekleştirdikleri üç saatlik görüşmede, Kıbrıs sorunu ve ortak konularda fikir birliğine vardıklarını yazdı.

Gazete, Anastasiadis ve Çipras’ın Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlamasını istediklerini ancak müzakerelerin ilerleyebilmesi adına taviz vermeyi ise benimsemediklerini iddia etti.

Habere göre Anastasiadis ve Çipras, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi gerektiğinde hemfikir olduklarını yinelerken “Kıbrıs sorununda çözümsüz kalan tüm konuların çözülmesi gerektiği” konusunda da fikir birliğine vardılar.

Rum Hükümet Sözcüsü Pordormos Prodromu görüşmeye ilişkin açıklamasında, Anastasiadis ve Çipras’ın tüm konularda karşılıklı bilgilendirmede bulunduklarını ve BM Genel Kurulu çerçevesinde izlenecek yol konusunda uzlaşıya vardıklarını belirtti.

Prodromu, Anastasiadis ve Çipras’ın ortak arzusunun, Kıbrıs sorununa bütünlüklü çözüm hedefiyle müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu belirterek, müzakerelerin BM kararları ve Crans Montana zirvesinin sonunda şekillenen Guterres Çerçevesi temelinde olması gerektiğini vurguladı.

Prodromu ayrıca, Anastasiadis ve Çipras’ın, çözüm çabalarının sonuca ulaşabilmesi için, yeni bir konferansın hazırlığının yapılmış olması gerektiği konusunda da hemfikir olduklarını ifade etti.

Görüşmede, enerji konularında üçlü ve dörtlü işbirliklerinin de ele alındığını belirten gazete, Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın, Kasım ve Aralık aylarında Mısır ve İsrail’le gerçekleştirilecek üst düzey görüşmelere hazırlandığının altını çizdi.

Gazete ayrıca, Anastasiadis ve Çipras’ın görüşmenin başlamasından hemen önce yaptıkları açıklamalara da yer verdi.

Habere göre Çipras, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki iletişimin her zaman iyi olduğunu, iki ülkenin Kıbrıs sorununun çözümü ve bölgedeki istikrarın sağlanması için izledikleri istikrarlı tutumun ise uluslararası alanda kendilerine yönelik desteğin artmasını sağladığını belirtti.

Rum lider Anastasiadis de konuşmasında, iki ülke arasındaki yakın işbirliğine vurgu yaparak New York’ta yaşanacak gelişmelerin Kıbrıs sorununda yaratıcı bir diyaloğun başlamasına yol açmasını dilediğini ifade etti.

MAVROYANNİS, TEKNİK KOMİTELERDEN ÇALIŞMALARINI YOĞUNLAŞTIRMALARINI İSTEDİ

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “New York Öncesi Koordine Oldular – Çipras-Anastasiadis: Guterres Çerçevesinde Müzakereler ve İyi Hazırlık” başlıkları altında verirken, Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in teknik komitelerin Kıbrıslı Rum üyelerinden, çalışmalarını hızlandırmalarını istediğini yazdı.

Gazete, Mavroyannis’in dün Rum Başkanlık Sarayı’nda teknik komitelerin Kıbrıslı Rum üyelerle gerçekleştirdiği toplantıda üyelerden, çalışmalarını yoğunlaştırmalarını istediğini, üyelerin ise çalışmalarına engel olan bürokratik işlemleri aşma konusunda yardım talebinde bulunduklarını belirtti.

Rum yönetiminin teknik komitelerden çalışmalarını yoğunlaştırmaları talebinde bulunmasının ana sebebinin, BM Genel Sekreteri Guterres’in son raporunda, teknik komitelerin bazılarının hiç verimli olmadığı uyarısında bulunması ve komitelerin verimliklerinin arttırılması gerektiğini belirtmesi olduğunu yazan gazete, teknik komite üyelerinin de dünkü toplantıda, bu tip toplantıların daha sık gerçekleştirilmesi talebinde de bulunduklarını aktardı.

GUTERRES’LE LİDERLERİN ORTAK GÖRÜŞMESİ OLASI GÖRÜLMÜYOR

Öte yandan Alithia gazetesi konuya ilişkin haberini, “Tünelin Ucunda Işık Görünmüyor – Çipras ve Anastasiadis New York Öncesi Atılacak Adımları Koordine Ettiler” başlıkları altında verdi.

Gazete, Anastasiadis ile Çipras arasında dün Atina’da gerçekleştirilen görüşmeye geniş yer verdiği haberinde ayrıca Anastasiadis ve Akıncı’nın Guterres’le üçlü görüşme gerçekleştirmelerinin pek olası görünmediği iddiasında bulundu.

Anastasiadis’in Guterres’le New York’ta yapacağı görüşmenin 28 Eylül Cuma gününün sabahı, Akıncı-Guterres görüşmesinin ise 29 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirileceğini belirten gazete, New York’tan gelen diplomatik bilgilerin ise, üçlü bir görüşmenin gerçekleşmesi için “henüz uygun koşulların oluşmadığı” yönünde olduğunu öne sürdü.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Müzakerelerin Kaldığı Yerden Devamı” başlığı altında okuyucusuna yansıttı.