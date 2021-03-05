  • BIST 1.541
  • Altın 410,655
  • Dolar 7,5413
  • Euro 8,9881
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA5276 test yapıldı, 21'i yerel 29 pozitif vaka

Anastasiadis Seyşeller’de Yaptığı Tatillerle İlgili Yazılı Açıklama Yaptı, Muhalefet Memnun Olmadı

» »
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Suudi Arabistan şeyhinin özel uçağını kullanarak gittiği Seyşeller’de, 2015 ve 2018 yılında yapmış olduğu tatiller konusunda yapılan eleştirilere yanıt verdiği bildirildi.
Anastasiadis Seyşeller’de Yaptığı Tatillerle İlgili Yazılı Açıklama Yaptı, Muhalefet Memnun Olmadı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Suudi Arabistan şeyhinin özel uçağını kullanarak gittiği Seyşeller’de, 2015 ve 2018 yılında yapmış olduğu tatiller konusunda yapılan eleştirilere yanıt verdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Anastasiadis, yazılı açıklama yaparak, 2015 yılında yaptığı ilk tatilde uçağı kendi imkanlarıyla kiraladığını ve 2018’deki ikinci tatil için de, 13 Şubat 2020’de Rum Meclisi Denetleme Komitesi’ne yazılı ifade sunduğunu kaydetti.

Anastasiadis, her iki ziyaretin de tatil maksatlı olduğunu ve kanuna aykırı hiçbir durumun söz konusu olmadığını belirterek, ikinci ziyaretinde ise uçağı bedava kullandığını ifade etti.

Suudi Arabistan şeyhinin ikinci karısına vatandaşlık verilmesiyle ilgili olarak ise Anastasiadis, bu vatandaşlığın 2007’den bu yana uygulanmakta olan program çerçevesinde verildiğini ve kendisiyle hiçbir bağlantısı bulunmadığını kaydetti.

Haberde, muhalif partilerin Anastasiadis’in bu açıklamasından tatmin olmadıkları, akıllarda hala soru işaretleri bulunduğunu ifade ettikleri ve DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un da, ceza gerektiren suça atıfta bulunduğu belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'ta Kronik Rahatsızlığı Olmayan Bir Kişi Daha Koronavirüsten Öldü03 Mart 2021 Çarşamba 14:42
  • Basın Çalışanlarının Eylemi Rum Basınında02 Mart 2021 Salı 14:05
  • Aşı Olan İsrailli Turistler Güney Kıbrıs’a Gidecek02 Mart 2021 Salı 13:50
  • Güney'de Korona Virüs Denetimleri Sıkılaştırıldı02 Mart 2021 Salı 13:05
  • Neofitu: "Cenevre’ye kesinlikle gideceğim"02 Mart 2021 Salı 11:50
  • Rum Tarafı Sürece AB’nin De Müdahil Olmasını Hedefliyor02 Mart 2021 Salı 11:41
  • Güney Kıbrıs'ta günlük vaka sayısı yeniden 300'ün üzerinde01 Mart 2021 Pazartesi 20:43
  • AKEL İle Rum Hükümeti Arasındaki Tartışma Sürüyor01 Mart 2021 Pazartesi 13:50
  • DİSİ Başkanı Neofitu Kıbrıs Türk Siyasi Partileriyle Temaslarda Bulunacağını Açıkladı01 Mart 2021 Pazartesi 13:20
  • DİSİ Başkanı Averof Neofitu Kıbrıs Türk siyasi partileriyle temaslarda bulunacak01 Mart 2021 Pazartesi 13:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti