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Anatasdiadis, “Purnara” mülteci kampını ziyaret etti

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Haberde, kamp ziyareti sırasında Nuris’i savunan Anastasiadis’in ziyaret sonrasında yetkililerle bu konuda bir toplantıda bir araya geldiği, toplantı sonrasında ise “işini iyi yapan Nuris’e rağmen yeni önlemler açıkladığını” belirtildi.
Anatasdiadis, “Purnara” mülteci kampını ziyaret etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün “Kokkinotrimithia” köyü yakınlarında bulunan ve son dönemde içerdiği zorlu koşullarla gündeme gelen “Purnara” mülteci kampını ziyaret ettiği, ziyaret sonrasında ise kamptan reşit olmayan çocuklar da dahil bir grup mültecinin başka yerlere taşınması yönünde karar çıktığı bildirildi.

Haravgi ve Güney Kıbrıs’ta yayımlanan diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Güney Kıbrıs’a sığının kaçak mültecilerin barındığı ve kötü koşulları sebebiyle son dönmede birçok kez Rum basının gündemine gelen “Purnara” mülteci kampını dün ziyaret ettiğini yazdı.

Haravgi, kampa kalabalık bir heyetle “şov yaparcasına” giden Anastasiadis’in, kampı çevreleyen tellerin ardından, tellerin diğer tarafındaki mültecileri gözlemlediğini ve kamp hakkındaki şikayetleri dinlediğini belirtirken, yaptığı açıklamada ise İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in “iyi iş çıkardığını” söylediğini aktardı.

Haberde, kamp ziyareti sırasında Nuris’i savunan Anastasiadis’in ziyaret sonrasında yetkililerle bu konuda bir toplantıda bir araya geldiği, toplantı sonrasında ise “işini iyi yapan Nuris’e rağmen yeni önlemler açıkladığını” belirtildi.

Habere göre Nuris, dünkü toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Purnara kampında kalan ve reşit olmayan kişilerin “Menoyia” bölgesindeki “Limnes” kampına gönderileceklerini, 150’ye yakın mültecinin ise önümüzdeki günlerde başka bir yere yerleştirileceklerini ifade etti.

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