Anket: Kıbrıs'ta %14'ü 12 yaşından önce alkol denedi

Cuma günü yayınlanan bir ankete göre Kıbrıs'ta neredeyse yüzde 14'lük bir kesim ilk kez 12 yaşın altındayken alkol kullanmış ve yüzde 24'ünden fazlası da 13-14 yaşları arasında denemiştir.

En büyük oran olan yüzde 35,57'lik kesim ilk kez 15-16 yaşlarında alkol kullandığını söylemiştir. Anket 18-40 yaş arası kişilerin alkol alışkanlıklarını ölçmüştür.

Avrupa Karaciğer Hastaları Örgütü (Elpa) Bilimsel Komitesi tarafından desteklenen anket, Kıbrıs Karaciğer Hastaları ve Dostları Derneği 'Prometheus' ile Bağımlı Kişilerin Dostları ve Yakınları Örgütü (Ofsea) tarafından gerçekleştirilmiş ve ortak bir duyuruda "endişe verici" olarak nitelendirilmiştir.

Cuma sabahı Kıbrıs Üniversitesi'nde düzenlenen çalıştayda sunulan verilere göre, görüşülen kişilerin neredeyse yüzde 70'i alkol satın alırken kendilerinden hiçbir zaman kimlik belgesi istenmediğini söyledi.

Ankete katılanların yüzde 79.1 gibi büyük bir çoğunluğu alkol tüketimlerinin genellikle sosyal toplantılar bağlamında gerçekleştiğini söylerken, yüzde 16'sı alkolü evde tüketiyor. Aynı zamanda, yüzde 34,78'i alkolü kendi kendini tedavi etmek için kullandığını söylemiştir.

"Ne sıklıkla alkol tüketiyorsunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 32,33'ü her hafta, yüzde 17,29'u 15 günde bir, yüzde 6'sı her gün ve yüzde 9,77'si iki günde bir alkol tükettiklerini belirtmiştir.