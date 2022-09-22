Antrenörler Derneği Başarılı Antrenörleri Ödüllendirdi

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından futbol liglerinin tamamlanmasının ardından yapılan yılın başarılı antrenörler ödül töreni sonrasında, ligleri daha sonra tamamlanan İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.lig, Puma Kadınlar ligi, Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs kupasında başarılı olan antrenörlere de ödüller verildi. Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerin tarafından 2021-2022 futbol sezonu sonunda başarılı olan antrenörleri de belirleyerek ödüllendirdi.
Yemekli Ödül
Lefkoşa Paradise Park’ta gerçekleştirilen yemekli ödül törenine Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, 1.başkanvekili Oktay Çocuk, Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) başkanı Süleyman Göktaş, bazı yönetim kurulu üyeleri, ödül alan teknik direktör ve antrenörler katıldı. 2021-2022 Futbol sezonunda İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.lig şampiyon ve finalist takımların antrenörlerine, Puma Kadınlar ligi, Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs kupasında başarılı olan antrenörlere ödüller Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, 1.başkanvekili Oktay Çocuk, Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) başkanı Süleyman Göktaş, başkanvekilleri Turgay Kara, Mustafa Borataş, yönetim kurulundan Osman Yıldızev, Mahmut Yaman, Yüksel Tok, tarafından verildi. Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından ödüllendirilen teknik direktörler ve antrenörlerimiz şöyle :
İKTİSATBANK BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI (BTM) 2.LİG
Play-Off Finalleri
Şampiyon Mevlevi
Teknik Direktör Hişam Tarazi
Yardımcı Antrenör Savaş Kalfaoğlu
Finalist
Aslanköy
Antrenör Ali İmam
Şampiyon Pile
Antrenör Evren Bahtıkara
Yardımcı Antrenör Hasan Aksoy
Finalist
Ağırdağ-Boğaz
Antrenör Mehmet Aşık
Yardımcı Antrenör Talat Dağer
Şampiyon Kaplıca Karadeniz 61
Antrenör Adem Ertem
Finalist
SFC Boğaziçi
Antrenör Mürsel Altuntaş
Puma Kadınlar Ligi
Şampiyon Mağusa Spor Akademisi
Antrenör Şerif Ogan
Finalist
China Bazaar Gençlik Gücü
Antrenör Mine Dayı
Ayten Berkalp Kıbrıs Kupası
Şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü
Antrenör Mine Dayı
Finalist Küçük Kaymaklı
Antrenör Önder Mutsuzlar
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