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Antrenörler Derneği Başarılı Antrenörleri Ödüllendirdi

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Antrenörler Derneği Başarılı Antrenörleri Ödüllendirdi
Antrenörler Derneği Başarılı Antrenörleri Ödüllendirdi

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından futbol liglerinin tamamlanmasının ardından yapılan yılın başarılı antrenörler ödül töreni sonrasında, ligleri daha sonra tamamlanan İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.lig, Puma Kadınlar ligi, Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs kupasında başarılı olan antrenörlere de ödüller verildi. Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerin tarafından 2021-2022 futbol sezonu sonunda başarılı olan antrenörleri de belirleyerek ödüllendirdi.

Yemekli Ödül

Lefkoşa Paradise Park’ta gerçekleştirilen yemekli ödül törenine Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, 1.başkanvekili Oktay Çocuk, Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) başkanı Süleyman Göktaş, bazı yönetim kurulu üyeleri, ödül alan teknik direktör ve antrenörler katıldı. 2021-2022 Futbol sezonunda İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.lig şampiyon ve finalist takımların antrenörlerine, Puma Kadınlar ligi, Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs kupasında başarılı olan antrenörlere ödüller Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, 1.başkanvekili Oktay Çocuk, Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) başkanı Süleyman Göktaş, başkanvekilleri Turgay Kara, Mustafa Borataş, yönetim kurulundan Osman Yıldızev, Mahmut Yaman, Yüksel Tok, tarafından verildi. Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından ödüllendirilen teknik direktörler ve antrenörlerimiz şöyle :

İKTİSATBANK BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI (BTM) 2.LİG

Play-Off Finalleri

Şampiyon Mevlevi  

Teknik Direktör Hişam Tarazi

Yardımcı Antrenör Savaş Kalfaoğlu

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Finalist

Aslanköy  

Antrenör Ali İmam

 

Şampiyon Pile   

Antrenör Evren Bahtıkara

Yardımcı Antrenör Hasan Aksoy

 

Finalist

Ağırdağ-Boğaz  

Antrenör Mehmet Aşık

Yardımcı Antrenör Talat Dağer

 

Şampiyon Kaplıca Karadeniz 61 

Antrenör Adem Ertem

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Finalist

SFC Boğaziçi    

Antrenör Mürsel Altuntaş

 

Puma Kadınlar Ligi

Şampiyon Mağusa Spor Akademisi

Antrenör Şerif Ogan

 

Finalist

China Bazaar Gençlik Gücü

Antrenör Mine Dayı

 

Ayten Berkalp Kıbrıs Kupası

Şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü

Antrenör Mine Dayı

 

Finalist Küçük Kaymaklı

Antrenör Önder Mutsuzlar

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