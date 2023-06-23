  • BIST 5.568,65
  • Altın 1551.228
  • Dolar 25.0404
  • Euro 27.2736
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKADiyabet 2050 yılının salgını: 1,3 milyar insan tehlikede

Ara seçim pazar günü...Katılımın düşük olması bekleniyor...

» »
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 25 Haziran tarihinde yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri’nde oy verme işleminin saat 08.00’de başlayıp, 18.00’de sona ereceğini bildirdi.
Ara seçim pazar günü...Katılımın düşük olması bekleniyor...

YSK’dan yapılan duyuruda, “5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 104. maddesi uyarınca, 25 Haziran 2023 Pazar günü saat 19.00’a kadar Radyo ve Televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak” olduğu hatırlatıldı.

Duyuruda, oy verme gününde uyulması gereken diğer yasaklar da anımsatıldı.

YSK'nın 23 numaralı duyurusu şöyle:

“Seçim günü, sandık alanları içerisinde veya civarında herhangi bir kişi tarafından aday ve/veya siyasi parti ambleminin veya işaretinin taşınması veya aday veya siyasi partinin propagandasını yapan renkleri çağrıştıran herhangi bir giysi ve/veya emtia ve/veya maske kullanılması yasaktır.

 

Yasa gereğince, oy verme gününde uyulması gereken diğer yasaklar aşağıda belirtilmiştir.

 Her ne suretle olursa olsun, alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasaktır.

Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silâh taşıyamaz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Belediyesi maaşları ödedi23 Haziran 2023 Cuma 13:14
  • Maaşlar ödeniyor23 Haziran 2023 Cuma 12:41
  • YKP, Avrupa Sol Parti toplantıları için Viyana’ya gidiyor23 Haziran 2023 Cuma 12:38
  • Üstel, Yeni Ercan Havalimanı’nın deneme uçuşları 10 Temmuz tarihinde başlayacak! İşte detaylar...23 Haziran 2023 Cuma 11:33
  • Çıraklık ve Yetişkin Eğitiminde Mezuniyet Heyecanı23 Haziran 2023 Cuma 11:14
  • Ersoy: Rejime Doğrudan Muhalefet Yaptığımız İçin Ana Akım Medyada Yer Verilmiyor23 Haziran 2023 Cuma 11:05
  • Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 97. yıl dönümü, Cumartesi günü kutlanacak23 Haziran 2023 Cuma 10:43
  • İki kilisenin daha bakım-onarım çalışmaları tamamlandı23 Haziran 2023 Cuma 10:41
  • Alkollü sürücü bahçe duvarına çarptı23 Haziran 2023 Cuma 10:24
  • Yoldan çıkan araç ATM makinesine çarptı23 Haziran 2023 Cuma 09:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti