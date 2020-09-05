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Arabaya Sahte Evrak Çıkardılar

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Arabaya Sahte Evrak Çıkardılar
Arabaya Sahte Evrak Çıkardılar

21.08.2020 tarihinde, B.G.(E-43), GKRY Bölgesinden almış olduğu aracı, gümrüğe beyan etmeden Beyarmudu Kara Giriş Kapısından KKTC’ye getirdiği ve söz konusu aracı 28.08.2020 tarihinde Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Şimşek Hurda isimli işyerine 3000 TL karşılığında sattığı tespit edilmiştir.

Yürütülen ileri soruşturmada, söz konusu aracın kanunsuz olarak satışını gizlemek maksadıyla E.Ö.(E-51) tarafından, aracın Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir garajda tamirde olduğunu göstermek maksadıyla sahte olarak düzenlenen evrakın B.G. tarafından 04.09.2020 tarihinde Metehan Kara Giriş kapısında görevli gümrük memuruna vermek suretiyle tedavüle sürüldüğü tespit edilmiştir.  Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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