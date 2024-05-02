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Karada ve denizde “fırtınamsı rüzgar” uyarısı

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Meteoroloji Dairesi, bugün saat 14.00’ten gece yarısına kadar karada ve denizde fırtınamsı rüzgar beklendiği uyarısında bulundu.
Karada ve denizde “fırtınamsı rüzgar” uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bugün saat 14.00’ten gece yarısına kadar karada ve denizde fırtınamsı rüzgar beklendiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Bölgemiz denizlerinde güney ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın zamanla kuvvetlenerek “7 kuvvetinde” ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, karada da güney ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın zamanla kuvvetlenerek fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi, uyarının 2 Mayıs 2024, 14.00 ila 23.59 arasını kapsadığını da bildirdi.

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