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Mağusa ve İskele’de bazı bölgeler 4 saat elektriksiz kalacak

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Mağusa ve İskele’de bazı bölgelere yaklaşık 4 saat elektrik enerjisi verilemeyeceğini duyurdu.
Mağusa ve İskele’de bazı bölgeler 4 saat elektriksiz kalacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Mağusa ve İskele’de bazı bölgelere yaklaşık 4 saat elektrik enerjisi verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek açıklamasına göre, sabah 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek bölgeler şöyle:

“Geçitkale köyü, Geçitkale Ağıllar, Çamlıca köyü, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve Baz İstasyonları, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Altınova köyü ve Ağıllar Köyü.”

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