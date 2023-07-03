  • BIST 5.939,18
  • Altın 1603.162
  • Dolar 26.066
  • Euro 28.3381
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAAspartam gerçekten kansere yol açıyor mu?

Aracını ve evini kurşunladılar

» »
Güney Kıbrıs'tan adli haberler...
Aracını ve evini kurşunladılar

Üçüncü bir ülkeden Güney Kıbrıs’a havayolu ile gelen 46 yaşındaki kişinin iki ayrı bagajında 36 kilo uyuşturucu tespit edildiği belirtildi.

Alithia gazetesi, olayın, 29 Haziran’da iki bagajda, 36 kilo hintkeneviri tespit edilmesiyle ortaya çıktığını yazdı.

Habere göre, Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan 46 yaşındaki zanlı hakkında 8 gün tutukluluk emri verildi.
Gazete tutuklanan 46 yaşındaki şahsın, üçüncü ülke vatandaşı olduğunu belirtti.
-Ateş açma

Alithia gazetesi bir başka haberinde Limasol’da ikamet eden 77 yaşındaki bir şahsın aracına ve evine ateş açıldığını yazdı.

Olayda tabanca ya da otomatik silahın kullanıldığını yazan gazete, 77 yaşındaki şahsın polise giderek ilgili şikâyette bulunduğunu yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail'den gelen kruvaziyer gemisi Larnaka Limanı'na demirledi...01 Temmuz 2023 Cumartesi 13:33
  • Rum Gümrük Dairesi, KKTC’den akaryakıt teminine karşı kara kapılarındaki denetimi sıkılaştırıyor01 Temmuz 2023 Cumartesi 13:31
  • Hristodulidis AB temsilcisi için isimlerin gündemde olduğu iddiasında bulundu30 Haziran 2023 Cuma 13:33
  • Aristotelus Dipkarpaz'ı ziyaret etti30 Haziran 2023 Cuma 13:25
  • Limasol'da cinayet! 2 Kişi cinayete kurban gitti!30 Haziran 2023 Cuma 12:06
  • İsrail ve Güney Kıbrıs arasında elektrik ve doğal gaz konusunda görüşmeler yapılacak30 Haziran 2023 Cuma 11:15
  • “2022’de Yeşil Hat üzerinden yapılan ticaret 14,6 milyon euro’yu aştı29 Haziran 2023 Perşembe 18:08
  • Güney Kıbrıs’ta, geçen Mayıs ayında mevduatlarda artış yaşandı29 Haziran 2023 Perşembe 12:20
  • AKEL daha fazla geçiş noktasının açılmasını istiyor29 Haziran 2023 Perşembe 10:47
  • Güney Kıbrıs, Merkava tankı almak için İsrail’le görüşüyor28 Haziran 2023 Çarşamba 17:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti