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Araştırma: Uykusuzluğun çaresi meyve ve sebze olabilir

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Yeni bir araştırmaya göre beş porsiyon meyve ve sebze tüketmek uykusuzluğa çare olabilir.
Araştırma: Uykusuzluğun çaresi meyve ve sebze olabilir

Uykusuzluk kalp sağlığı, hafıza, öğrenme ve ruh hali üzerinde olumsuz etkilere sebep olabiliyor.

Uykusuzluğu araştıran Columbia ve Chicago Üniversitesi’nden bilim insanları yeni bir çare buldu.

Sleep Health’te yayınlanan son araştırmaya göre günde beş porsiyon meyve ve sebze yemenin gece ‘deliksiz uyumayı sağlayabileceği’ni gösterdi.

Çalışmanın ortak yazarlarından uyku uzmanı Esra Tasali şunu söyledi:

“Böylesine anlamlı bir değişimin 24 saatten daha kısa sürede gözlemlenebilmesi dikkat çekici. Beslenmede değişiklikler daha iyi uyku elde etmek için yeni, doğal ve uygun maliyetli yaklaşım olabilir.”

Independent‘in aktardığına göre araştırmaya günlük gıda tüketimlerini bir uygulamayla bildiren ve uyku düzenlerini nesnel olarak ölçmelerini sağlayan bir bilek monitörü takan sağlıklı genç yetişkinler katıldı.

Bu kapsamda gençlerin gece boyunca ne sıklıkla uyandığı veya derin uykudan hafif uykuya geçtiğini yansıtan ‘uyku bölünmesi ölçüleri’ incelendi.

Bilim insanları inceleme sonunda gün içinde daha fazla meyve ve sebze yiyenlerin geceleri daha derin ve kesintisiz bir uykuya daldığını tespit etti.

Ayrıca tam tahıllar gibi daha sağlıklı karbonhidratlar yiyenlerin de daha iyi uyuduğu gözlemlendi.

Araştırmada günde beş porsiyon meyve ve sebze tüketenlerin (önerilen) meyve veya sebze tüketmeyenlere kıyasla yüzde 16 daha kaliteli uyuduğunu ortaya koydu.

Tasali “Bu çok önemli bir fark” derken, çalışmanın diğer yazar Marie-Pierre St-Ong’sa şöyle konuştu: “Küçük değişiklikler uykuyu etkileyebilir. Bu güç verici, daha iyi dinlenmek sizin kontrolünüzde.”

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