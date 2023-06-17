Arıklı: Hükümet kurma inisiyatifi UBP'ye kalmış birşey değil!

Arıklı: Hükümet kurma inisiyatifi UBP'ye kalmış bir şey değil!

Vekıbrıs’a konuşan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ise, “Olanak bulsalar, beni de Fikri Ataoğlu’nu da hükümetten uzaklaştıracaklarını biliyoruz. Bu yeni bir şey değil. Ama bu hükümetin nasıl kurulduğu da ortadadır. Bu konudaki inisiyatif UBP’ye kalmış değildir. Kaldı ki hiçbir koltuk kimseye tapulu değildir. Gelişmeleri birlikte göreceğiz” şeklinde konuştu.