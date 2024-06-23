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Arıklı Simon Aykut açıklaması dedi ama ne yapacağını söylemedi!!!

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Arıklı Simon Aykut açıklaması dedi ama ne yapacağını söylemedi!!!
Arıklı Simon Aykut açıklaması dedi ama ne yapacağını söylemedi!!!

SİMON AYKUT’UN TUTUKLULUK MESELESİ…

AFİK Grup Direktörü Simon Aykut’un Güneyde tutuklanması meselesi gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Romantik Federalistler, her zaman olduğu gibi, Rumları değil de bizi suçlamaya devam ediyorlar.

Söyledikleri şu; “Son dönemde federasyon tezini terk ettik. Barış dilini konuşmadığımız için dünya artık bizi değil Rumları dinliyor. Bizi suçluyor. Oysa Annan Planından sonra ne güzel de puan kazanmıştık. Simon’un tutuklanması da bu yüzden oldu. Tekrar masaya oturmazsak cezalandırılmaya devam edeceğiz” vs. vs. vs…

Barışcıgillerin bu dili artık gerçekten bıktırdı. 50 yıldır bıkmadılar bu barış hikayelerinden. Yahu Annan Planının reddinden sonra dahi Rumları cezalandırma yerine mükafatlandıran AB, ABD, BM ve ezcümle Uluslararası aktörlerden hala ne bekleniyor anlamak mümkün değil.

Sayın Talat’ın açıklamalarını okudunuz mu bilmem. Sanki Federasyon görüşürken Orams Davası açılmamış ve bu çift hakkında Uluslararası tutuklama girişimleri yapılmamıştı. Nasıl da balık hafızalıyız böyle…

Neyse. Yaklaşık 1 sene sonra bunları toplum önünde tekrar tartışacağız. Toplumda fikrini söyleyecek. Onun için biraz daha sabır…

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