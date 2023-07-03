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Arıklı: Yolların belli bir noktasına gelip mahkemeden dur emri alıyoruz

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dağyolu'nun uzun zamandır gündemlerinde olduğunu kaydederek, bu yolda sıkça kazalar olabildiğini ve istimlak sorununu çözemedikleri için Türkiye’den firmaların gelemediğini ifade etti. Arıklı, “Yolların belli
Arıklı: Yolların belli bir noktasına gelip mahkemeden dur emri alıyoruz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRTK TV’de yayınlanan ‘Manşet+’ adlı programa konuk olarak katılarak, son günlerde özellikle artan trafik kazalarının sebeplerini değerlendirdi.

Bakan Erhan Arıklı, dört günlük Kurban Bayramı tatilinde, 1’i ölüm, 13’ü yaralanma, 24’ü ise hasarla sonuçlanan toplam 38 trafik kazasını ve bugün sabaha karşı 03.40’ta meydana gelen Değirmenlik-Girne ana yolunda 4 kişinin hayatını kaybettiği kazayı değerlendirerek, “Normalde kazaların ilk sebebi sürat ve alkoldür. Yollar dört dörtlükte olsa sürat ve alkol olduğu zaman kazalar kaçınılmazdır” dedi.

“DAĞ YOLU UZUN ZAMANDIR GÜNDEMİMİZDE”

Dağyolu'nun uzun zamandır gündemlerinde olduğunu kaydeden Erhan Arıklı, “Bu yolda sıkça kaza olabiliyor” şeklinde konuştu.

“İSTİMLAK SORUNLARINI ÇÖZEMEDİĞİMİZ İÇİN TÜRKİYE’DEN FİRMALAR GELEMİYOR”

“İstimlak sorunlarını çözemediğimiz için Türkiye’den firma gelemiyor” ifadelerini kullanan Arıklı toplamda 100-120 noktada istimlak sorunları olduğunu dile getirdi.

“BİREYSEL HAKLAR KAMUSAL HAKLARIN ÖNÜNE GEÇİYOR”

Yasal düzenlemelerin bu konuda önemli olduğunun altını da çizen Arıklı, bireysel hakların kamusal hakların önüne geçtiğini dile getirdi. Arıklı, “Türkiye’den gelip yol yapımı için iş alan 4 firma battı. Türkiye’den bu sebeplerden dolayı firmalar gelmiyor” dedi.

“YOLLARIN BELLİ BİR NOKTASINA GELİP MAHKEMEDEN DUR EMRİ ALIYORUZ”

Yolun belli noktasına gelip mahkemeden dur emri aldıklarını belirten Bakan Arıklı, “Bu hafta malları kamulaştıran kişilerin paralarını yatırıp istimlak sorununu çözersek trafik sorununu da müthiş şekilde rahatlatmış olacağız” şeklinde konuştu.

Tapu Dairesi'nde de sıkışıklıkların söz konusu olduğunu ve personel alamadıklarını kaydeden Arıklı, “1-2 ay sonrasına gün veriliyor. Anlamsız şekilde bir mücadelenin içindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Bu hafta ve önümüzdeki hafta İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ve Tapu Dairesi bize gerekli yardımları sağlarsa Dağyolu ve Gönyeli yolundaki sorunları çözebileceğiz, paramız hazır” diyen Arıklı, önümüzdeki haftalarda da trafik komisyonunu toplayacaklarına değindi.

“TRAFİK CEZALARINI EN AĞIR ŞEKİLDE GÜNDEME GETİRECEĞİZ”

Cezaların ağırlaştırılması için maddeler hazırlanacağını belirten Arıklı, meclis açıldığında ilk geçecek yasanın bu olması gerektiğine değinerek, “Gerçekten trafik cezaları caydırıcı değil. Cezaları en ağır şekilde gündeme getireceğiz” dedi.

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