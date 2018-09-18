Arter: Gazimağusa Belediyesi’nin battığı söylemi doğru değil

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, son günlerde Belediye ile ilgili çıkan bir takım söylentilere açıklık getirdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, son günlerde Belediye ile ilgili çıkan bir takım söylentilere açıklık getirdi.

BRT’ye açıklamalarda bulunan İsmail Arter, “bazı kesimler tarafından ortaya atılan 200 kişi işten durduruldu, Belediye battı batıyor” gibi bir takım iddiaları yanıtladı.

Arter, hem Türkiye hemde ülkede her kesimde ekonomik sıkıntıların yaşandığını ifade ederek, bu bağlamda her yöneticinin tedbir alması gerektiğini ifade etti.

Gazimağusa Belediyesi battı batıyor gibi söylemlerin geçmişten bu yana var olduğunu belirten Arter, bu söylemlerin kendilerini daha dikkatli davranmaya teşvik ettiğini kaydetti.

“Çok personel aldı, aşırı istihdam yaptı, belediye batıyor, ek mesailer geç ödenir, piyasaya borcu var” şeklinde eleştiriler aldığını dile getiren İsmail Arter, bunların doğru olabileceğini söyledi ancak ” Batıyor” iddiasını kabul etmediğini söyledi.

Arter, tüm belediyelerde yaşanabilecek sıkıntıların Gazimağusa Belediyedinde de mevcut olabileceğini belirterek, “Batma noktasından uzağız” dedi.

Belediyenin Sosyal sigortalar, ihtiyat sandığı ve vergi dairesine hiçbir borcu olmadığını da belirten Arter, dört yıl içerisinde çok güzel işlere imza attıklarını, bunları yaparken insan gücüne de ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Gündelikçi olarak nitelendirilen dışarıdan hizmet alımına gidildiğini ancak gelinen noktada ekonomik tedbir amaçlı bu hizmet alımını durdurduklarını açıklayan Arter, işten durdurulan personelin gündelikçi olarak tabir edilen personel olduklarını ve işe girerken bir gün durabileceklerini açıklayan bir sözleşme imzaladıklarını da söyledi.

İsmail Arter, temizlik, sağlık gibi birimlerde sürekli hizmete ihtiyaç duyulmasından dolayı bu birimlerde çalışan gündelikçilerin tümünün durdurulmadığını, sadece hizmet alımı aciliyet gerektirmeyen birimlerde şübe amirlerinin de önerisiyle personel azaltımına gidildiğini söyledi.

Arter, gündelikçi personel sayısının kağıt üzerinde 200 olduğunu ancak dün itibariyla hizmet alımına son verilen sayının 67 olduğunu belirtti.

Belediyelerde personel istihdamının mevzuata uygun yapılabilmesi için sınav tüzüğün geçirilmesi gerektiğini de belirten Arter, bu sayede istihdam ile ilgili sıkıntıların da ortadan kalkacağını ifade etti.

Belediyenin ekonomik durumuna ilişkin açıklamalarda da bulunan Arter, 2018 yılı bütçesinin seçimlerden dolayı geç onaylandığını, bundan dolayı da ek mesailerin ödenmesinde gecikmeler yaşandığğını anlatan Aret, ek mesailerin ödenmesi konusunda da sendika ile görüşerek uzlaşıya vardıklarını belirtti.

Bütçede yaşanan gecikmenin başka sorunları da beraberinde getirdiğine dikkati çeken Arter, üç ayrı şirketle geçmişte yapılan sözleşmeler çerçvesinde döviz üzerinden ödeme yapıldığını, bunların bir tanesinin de deniz suyundan su arıtma tesisi olduğunu kaydetti ve bu sözleşmenin 2023 yılına kadar da süreceğini vurguladı.

Bu meblağın 150 bin dolar gibi bir para olduğunu da belirterek, belediyenin bu parayı ödeyemeyeceğinin altını çizen Arter, döviz krizinin göz önünde bulundurularak, buna bir çözüm bulunmasını istedi.