  • BIST 8932.03
  • Altın 2919.746
  • Dolar 34.2096
  • Euro 37.8395
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABM’den resmi açıklama: Gayriresmi akşam yemeği 15 Ekim’de olacak

ARUCAD 2024-2025 Akademik Yılı Oryantasyon Programı Başladı

» »
ARUCAD 2024-2025 Akademik Yılı Oryantasyon Programı Başladı
ARUCAD 2024-2025 Akademik Yılı Oryantasyon Programı Başladı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2024-2025 Akademik Yılı Oryantasyon Programı, 3 Ekim Perşembe günü, Üniversite Kampüsü’nde öğrenciler, akademisyenler ve idari çalışanların katıldığı aile fotoğrafı çekimiyle başladı. İki gün sürecek programın açılış konuşmasını ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi gerçekleştirdi.

 

Vehbi, yeni öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, ARUCAD’ı tercih eden öğrencilerin seçtikleri bölümleri sevmelerinin başarılı olmanın en önemli kuralı olduğunu söyledi. ARUCAD’ın öğrencilerin yeteneklerini ortaya koymaları için önemli bir fırsat olduğunu belirten Vehbi, hatalar yapmaktan korkmamaları gerektiğini ve bu hatalardan ders çıkararak pes etmemelerini tavsiye etti. Yıl boyunca öğrencilerin sanatsal ve tasarımsal gelişimlerine katkı sağlayacak birçok konferans, sunum, sergi ve etkinliğin düzenleneceğini belirten Vehbi, ARUCAD'dan iyi birer sanatçı, tasarımcı ve iletişimci olarak mezun olacaklarına inandığını ifade etti.

arucad-2024-2025-akademik-yili-oryantasyon-programi-basladi-2.jpeg

Vehbi’nin konuşmasının ardından program, oryantasyon sunumları ve kampüs turu ile devam etti. Günün sonunda, Karaoke ve DJ Unity performansıyla öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

 

Sergi Açılışları ile Sanat Dolu Oryantasyon

Oryantasyon programı kapsamında iki önemli serginin açılışı da gerçekleştirildi. Atölyeler Binası’nda Bahar dönemi öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı Student Showcase ve Atelier Arkın öğrencilerinin hazırladığı dönem sonu sergisi, ARUCAD’da ziyarete açıldı.

 

Oryantasyon Programı, 4 Ekim Cuma günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam edecek.

arucad-2024-2025-akademik-yili-oryantasyon-programi-basladi-4.jpeg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ARUCAD Özel Yetenek sınavı 26 Temmuz'da... %100 burs imkanı...04 Temmuz 2024 Perşembe 09:46
  • ARUCAD yapımı “parallel poles” kısa filminin ilk gösterimi gerçekleşti24 Haziran 2024 Pazartesi 17:01
  • Prof. Dr. Kerem Karaboğa Hamburg Tiyatro Festivali’nde Eğitim Verdi01 Haziran 2024 Cumartesi 19:26
  • ARUCAD ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı30 Mayıs 2024 Perşembe 14:45
  • ARUCAD ve Girne Rehabilitasyon Merkezi (Cheshire Home) Arasında İşbirliği Protokolü Yenilendi21 Mayıs 2024 Salı 09:17
  • ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi  Uluslararası Arama Kurtarma Oyunları Açılış Töreni’ne Katıldı04 Mayıs 2024 Cumartesi 18:47
  • ARUCAD Kariyer Günleri Sanatçı Umay Yılmaz Kutay’ın Katılımıyla  Devam Etti26 Nisan 2024 Cuma 16:42
  • ARUCAD Kariyer Günleri Moda Tasarımcısı Zerrin Akıncı'nın Katılımıyla Başladı25 Nisan 2024 Perşembe 10:29
  • ARUCAD öğrencilerinin eserleri Amerika’da sergilendi08 Nisan 2024 Pazartesi 22:24
  • ARUCAD’ın Özel Yetenek Sınavı ve Mülakatları 21-22-23 Mayıs’ta!  08 Nisan 2024 Pazartesi 16:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti