ARUCAD, 2024–2025 Akademik Yılı Mezuniyet Törenini Gerçekleştirdi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 80 öğrencisini, 3 Temmuz Perşembe akşamı Üniversitenin Girne’deki kampüsünde düzenlenen 2024–2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreniyle uğurladı.

ARUCAD’ın dördüncü mezuniyet töreninde, sanat, tasarım ve iletişim alanlarında eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, ailelerinin ve akademisyenlerinin alkışları eşliğinde diplomalarına kavuştu.

Sanat odaklı butik üniversite yapısıyla kısa sürede bölgenin saygın yükseköğretim kurumlarından biri hâline gelen ARUCAD’ın mezuniyet törenine; üniversitenin Kurucusu Erbil Arkın, Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın ve Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin yanı sıra akademik ve idari kadro üyeleri ile öğrencilerin aileleri katıldı. Butik bir üniversite olmanın ruhuyla kurgulanan bu yılki mezuniyet töreni, yalnızca ARUCAD Ailesi’nin katılımıyla, samimi bir atmosferde gerçekleşti. Üniversite bahçesinde açık havada düzenlenen törende, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Akademisyenleri ve öğrencilerinin performansları etkileyici anlara sahne oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, öğrencilerin sahneye davet edilmesiyle devam etti. Gecede mezunları temsilen konuşmayı, Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğrencisi Oscar Okezie gerçekleştirdi.

Oscar Okezie: “Bizler hikâyelere yön veren mimarlarız”

Oscar Okezie, konuşmasında pandeminin gölgesinde başlayan üniversite serüvenini hatırlatarak, “Ama işte buradayız; bu da gösteriyor ki, hikâyeler gibi umut da her zaman yükselir” sözleriyle duygusal bir başlangıç yaptı. Mezuniyetin yalnızca bir bitiş değil, aynı zamanda henüz yazılmamış hikâyelerin başlangıcı olduğunu vurgulayan Okezie, “Bugün sadece birer mezun değiliz; bizler vizyonun mimarları, anlatılmamış hikâyelerin taşıyıcılarıyız” ifadeleriyle arkadaşlarına ve konuklara ilham verdi.

Ailelere, akademisyenlere ve arkadaşlarına teşekkür ettiği konuşmasında, birlikte geçirilen zorlu süreçleri ve yaratıcılıkla inşa edilen bağları hatırlattı. “Gece boyunca kurgu yapanlar, son teslimlere kadar direnenler… Sizler sadece sınıf arkadaşlarım değil, yaratıcılığın savaşçılarısınız” diyen Okezie, ARUCAD’ın öğrencilerine sadece bilgi değil, aynı zamanda özgüven, dayanışma ve hayal kurma cesareti verdiğini dile getirdi. Konuşmasını, “Artık yazılmamış hikâyelere adım atıyoruz. Dilerim onları cesurca, güzellikle anlatır ve hayal kurmaktan asla vazgeçmeyiz” sözleriyle tamamladı.

Sanatın ve Performansın Mezuniyetle Buluştuğu Gece

Törende, ARUCAD’ın akademisyenleri ve öğrencileri sahne performanslarıyla geceye renk kattı. Modern Dans Bölümü öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Tamara McCarty, Öğr. Gör. Yıldız Güventürk ve Yrd. Doç. Dr. İnal Bilsel’in birlikte sahnelediği “Dream On” performansı izleyenlerden büyük alkış aldı. Ardından dans bölümü öğrencileri Tuğçe Tekhanlı ve Simay Ekin’in Zaha Hadid mimarisinden ilhamla sahnelediği “Zaha” performansı büyük beğeni topladı. Solo performansıyla Ayşe Göknil’in “Joy” adlı dansı geceye duygusal bir derinlik katarken; Efe Sağıroğulları’nın Nicolas Martynciow’un bestesi “Truc à trac” ile gerçekleştirdiği vurmalı çalgılar performansı, törene enerjik bir yorum kattı.

Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın: “Yaratıcılığınız, Geleceği şekillendirme Sorumluluğu Taşıyor”

ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın, konuşmasında tarihsel belleğe ve kuşaklar arası sorumluluğa dikkat çekerek, “Ben bir milenyum kuşağı bireyiyim. Bizler görece barış ve refah içinde büyüdük. Bu, bizden önce gelen baby boomer kuşağının mirasıydı — iki dünya savaşıyla yoğrulmuş bir yüzyılın ardından, nefretin, bölünmenin ve insan hayatına kayıtsızlığın nelere yol açtığını bizzat görmüş bir kuşağın” ifadelerini kullandı. Bu kuşağın protesto değil, amaç odaklı bir dönüşüm yarattığını vurgulayan Arkın, “Sanat, onların barış mücadelesindeki en güçlü silahıydı. Müzik, sinema, resim ve performans aracılığıyla yalnızca kamuoyu oluşturmadılar; liderleri savaş çıkarmadan önce iki kez düşünmeye zorladılar” dedi.

Konuşmasının devamında bugünün gençlerine seslenen Arkın, dünyayı daha karmaşık, istikrarsız ve kırılgan bir dönemde devraldıklarını belirtti: “Sizler, jeopolitik dengesizliklerin, çevresel kırılganlığın ve teknolojik hızlanmanın ortasında şekillenen bir dünyaya adım atıyorsunuz. Ama işte tam da bu nedenle sorumluluğunuz büyük. Yaratıcılık sadece bir yetenek değil; kültürel değişim için bir güçtür. Sanat bir lüks değil, bir gerekliliktir. Ortak insanlığımızı hatırlatır, gücü sorgular, umut sunar. Ve sizler, bu umudu taşıyacak olanlarsınız.” Mezunlara olan inancını “2025 mezunları; sizinle gurur duyuyoruz, size inanıyoruz” sözleriyle yineleyen Arkın, genç sanatçı ve tasarımcılara cesur, sorumlu ve yaratıcı bir gelecek inşa etmeleri çağrısında bulundu.

Erbil Arkın: “ARUCAD, Hayatımın ve Kariyerimin En Büyük Adımı”

ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın, konuşmasında üniversiteye duyduğu derin bağlılığı ve gururu dile getirdi. Mezuniyet konuşmalarının ardından söz alan Arkın, “Bu akşam harika ve ilham verici konuşmalar dinledik, aslında söylemek istediğim her şey onlar tarafından söylendi” diyerek, gençlerin yarattığı etki karşısında hissettiklerini paylaştı. Üniversiteyle daha fazla vakit geçirememekten dolayı duyduğu üzüntüyü ifade eden Arkın, “Yılın neredeyse 364 günü burada olamıyorum, ama burada olduğum bir günde dahi tek isteğim ağacın gölgesinde durup sizleri izlemek. Siz yapıyorsunuz, ben sadece gururla izliyorum” dedi. Şey geçer onu projesi olarak düzeltelim.

ARUCAD’ın kendisi için sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda hayatının en büyük hayali olduğunu vurgulayan Arkın, “Bugün ARUCAD’a baktığımda, bunun hayatımda ve kariyerimde yaptığım en önemli proje olduğunu düşünüyorum. Her yıl gelişimini izliyorum, her mezuniyet yeni bir başlangıcın işareti oluyor. En büyük arzum, bu üniversitenin yıllar içinde Doğu Akdeniz’in, hatta dünyanın saygı duyulan kurumlarından biri hâline gelmesi. Bu okulun yüz yıl, belki yüz elli yıl sonra bile varlığını sürdüren özel bir yer olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı. Mezun öğrencilere seslenerek, onların üniversitenin değerlerini geleceğe taşıyacak temsilciler olduklarını belirtti ve “Sizler öğretmen, sanatçı, tasarımcı ya da her ne olursanız olun, ARUCAD’ın felsefesini yaşatmaya devam edin. Kaliteden asla ödün vermeyin” dedi. Arkın, konuşmasını öğrenci ailelerine teşekkür ederek tamamladı: “Bu gece burada olabilmemizi sizlere borçluyuz. Hepinize yürekten teşekkür ederim.”

Bölüm Birincilerine Diplomaları Kuruculardan

Törende bölüm birincilerine diplomaları, ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın ve Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın tarafından takdim edildi. Tüm bölüm birincilerine ARUCAD veya ARKIN Group bünyesinde iş garantisi verildiği de törende hatırlatıldı.

Prof. Dr. Asım Vehbi: “ARUCAD Mezunu Olmak Bir Ayrıcalıktır”

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, konuşmasında mezuniyetin bir son değil, yepyeni bir başlangıç olduğunu vurguladı. Mezunlara seslenen Vehbi, “Bugün yalnızca diploma almıyorsunuz; aynı zamanda ARUCAD’ın sizlere kazandırdığı özgüven, vizyon ve bilgiyle donanımlı şekilde hayata atılıyorsunuz” dedi. ARUCAD mezunu olmanın bir ayrıcalık olduğunu belirten Vehbi, “Sizler; düşünebilen, sorgulayan, empati kurabilen, etik değerlere sahip çıkan ve yaratıcı bireylersiniz. Bu kimlikle mezun olmanızdan büyük gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Vehbi, öğrenci ailelerine ve akademik kadroya teşekkür ederek konuşmasını tamamladı: “Değerli akademisyenlerimiz, sizler yalnızca bilgi değil; aynı zamanda sorumluluk, dayanışma ve etik değerleri de öğrencilerimize aşıladınız. ARUCAD ailesi olarak her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Mezunlarımıza ise, yolunuz açık, yarınlarınız aydınlık olsun diyorum.”

Konuşmasının ardından Prof. Dr. Asım Vehbi, Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunlarına diplomalarını takdim etti. Prof. Dr. Vehbi’nin diploma takdiminin ardından, diploma törenine akademik kadro eşliğinde devam edildi. Rektör Yardımcıları, dekanlar ve bölüm başkanları sahneye davet edilerek, fakültelerin diğer mezunlarına diplomalarını takdim etti.

ARUCAD’ın 4. Mezuniyet Töreni Coşkuyla Tamamlandı

Törenin sonunda mezun öğrenciler, geleneksel kep atma seremonisi için sahneye tekrar davet edildi. 10’dan geriye doğru yapılan geri sayımın ardından mezunlar, ARUCAD’la geçirdikleri yılları ve emek dolu yolculuklarını alkışlarla taçlandırdı. Tören DJ performansıyla son buldu.