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ARUCAD 4. Eğitim Çalıştayı: Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu ile İlham Verici Bir Buluşma

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Çalıştay Açılışı: Prof. Dr. Asım Vehbi’den İlham Verici Mesajlar
ARUCAD 4. Eğitim Çalıştayı: Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu ile İlham Verici Bir Buluşma

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 19 Aralık'ta düzenlediği 4. Eğitim Çalıştayı'nda Kuzey Kıbrıs’taki lise öğretmenlerini bir araya getirdi. Konferans Salonunda gerçekleşen etkinlikte, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı ve klinik psikolog Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu, "Eğitimde Duygu Yönetimi ve Psikolojik Sağlamlık" temasıyla katılımcılara hitap etti.

Çalıştay Açılışı: Prof. Dr. Asım Vehbi’den İlham Verici Mesajlar

Etkinlik, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin açılış konuşmasıyla başladı. Vehbi, üniversitenin vizyonu doğrultusunda öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine destek vermeye önem verdiklerini belirtti. Ayrıca, ARUCAD’ın yıl boyunca düzenlediği sanatsal ve kültürel etkinliklere tüm öğretmenleri davet ederek, bu tür aktivitelerin eğitim sürecini desteklediğini vurguladı.

Duygu Yönetimi ve Psikolojik Sağlamlık

Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu, seminerine afetler ve zorlu yaşam deneyimleri sonrası bireylerin geliştirdiği olumlu tutumlarla ilgili araştırmalarını paylaşarak başladı. Özellikle 1999 depremi sonrası yapılan araştırmaların bulguları, yaşamda zorlukların bireylerin bakış açısını nasıl dönüştürdüğünü ortaya koydu. Şakiroğlu, bu gözlemleri meme kanseri hastaları gibi farklı gruplarla yaptığı çalışmalarda da doğruladığını belirtti.

arucad,-lise-ogretmenlerine-yonelik-4.-egitim-calistayi-gerceklestirdi-1.jpegDuygusal Farkındalık ve Mizahın Gücü

Katılımcılar, eğitim ortamlarında duyguların yönetimi ve farkındalık geliştirme üzerine pratik uygulamalara dahil oldu. Şakiroğlu, özellikle mizahın stres yönetimindeki önemini vurgulayarak, bu becerilerin bireysel mutluluk ve başarıya katkısını açıkladı. "Sigorta attırıcı" durumlar üzerine yapılan interaktif çalışmalar, öğretmenlere duygusal dengeyi nasıl geliştirebilecekleri konusunda somut adımlar sundu.

Kapanış ve Teşekkür

Çalıştay, Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu’nun bireylerin psikolojik dayanıklılığını artıracak ipuçlarını paylaştığı konuşmasıyla sona erdi. ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Şakiroğlu’na teşekkür belgesi takdim ederek katkılarından dolayı minnettarlığını dile getirdi. Etkinlik, konuklar için düzenlenen resepsiyonla tamamlandı.

Bu çalıştay, eğitimciler için ilham verici bir deneyim sunarken, ARUCAD’ın Kuzey Kıbrıs’taki öğretmenler için oluşturduğu destek platformunun önemini bir kez daha ortaya koydu.

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