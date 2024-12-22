  • BIST 9724.5
  • Altın 2968.283
  • Dolar 35.1895
  • Euro 36.7272
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

ARUCAD ANKA Masa Tenisinde Şampiyon

» »
23. Üniversite Spor Oyunları kapsamındaki masa tenisi şampiyonasında ARUCAD ANKA, erkekler kategorisinde şampiyonluk elde ederek önemli bir başarıya imza attı.
ARUCAD ANKA Masa Tenisinde Şampiyon

 

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen 23. Üniversite Spor Oyunları kapsamındaki masa tenisi şampiyonasında ARUCAD ANKA, erkekler kategorisinde şampiyonluk elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

 

18-19 Aralık tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu lokalinde düzenlenen müsabakalarda on takımın yer aldığı erkekler kategorisinde ARUCAD ANKA, etkileyici bir performans sergiledi. Zorlu geçen final mücadelesinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni (UKÜ) 3-1’lik skorla mağlup eden ARUCAD ANKA, turnuvanın birincisi olarak kupayı kazandı.

 

Beş takımın mücadele ettiği kadınlar kategorisinde ise ARUCAD ANKA takımı, üstün bir oyun sergileyerek finalde yarışmaya hak kazandı. Çekişmeli geçen karşılaşmalar sonucunda ARUCAD ANKA, turnuvayı ikinci sırada tamamlarken, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) birinci, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ise üçüncü oldu. Kadın takımının gösterdiği kararlılık ve mücadele ruhu, turnuvayı izleyenlerden büyük beğeni topladı.

 

Şampiyona boyunca ARUCAD ANKA sporcuları hem bireysel yetenekleri hem de ekip ruhlarıyla dikkat çekti. Antrenörler, sporcuların bu başarıyı elde etmesinde disiplinli antrenmanlar, stratejik oyun planları ve takım içindeki güçlü dayanışmanın büyük rol oynadığını vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ARUCAD 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Dersini, ESAIL Direktörü Dr. Pascal Bertrand Verdi25 Ekim 2024 Cuma 08:45
  • ARUCAD ve Sivil Afet Timi Derneği (SAT) Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı23 Ekim 2024 Çarşamba 14:31
  • ARUCAD Film Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emrah Öztürk, 79. Yunus Nadi Ödülleri’nde Öykü Dalında Ödüle Layık Görüldü11 Ekim 2024 Cuma 09:08
  • ARUCAD 2024-2025 Akademik Yılı Oryantasyon Programı Başladı04 Ekim 2024 Cuma 10:45
  • ARUCAD Journal’in 2. sayısı yayında30 Eylül 2024 Pazartesi 15:14
  • ARUCAD Akademisyenleri  Gürcistan’da CUDES 2024 Kongresine Katılarak Çalışmalarını Sundu23 Eylül 2024 Pazartesi 15:06
  • ARUCAD ile YADER Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı01 Ağustos 2024 Perşembe 19:32
  • ARUCAD, 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Törenini Gerçekleştirdi12 Temmuz 2024 Cuma 23:00
  • Töre, ARUCAD’ın mezuniyet törenine katıldı12 Temmuz 2024 Cuma 09:27
  • ARUCAD Özel Yetenek sınavı 26 Temmuz'da... %100 burs imkanı...04 Temmuz 2024 Perşembe 09:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti