ARUCAD ANKA Masa Tenisinde Şampiyon

23. Üniversite Spor Oyunları kapsamındaki masa tenisi şampiyonasında ARUCAD ANKA, erkekler kategorisinde şampiyonluk elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen 23. Üniversite Spor Oyunları kapsamındaki masa tenisi şampiyonasında ARUCAD ANKA, erkekler kategorisinde şampiyonluk elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

18-19 Aralık tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu lokalinde düzenlenen müsabakalarda on takımın yer aldığı erkekler kategorisinde ARUCAD ANKA, etkileyici bir performans sergiledi. Zorlu geçen final mücadelesinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni (UKÜ) 3-1’lik skorla mağlup eden ARUCAD ANKA, turnuvanın birincisi olarak kupayı kazandı.

Beş takımın mücadele ettiği kadınlar kategorisinde ise ARUCAD ANKA takımı, üstün bir oyun sergileyerek finalde yarışmaya hak kazandı. Çekişmeli geçen karşılaşmalar sonucunda ARUCAD ANKA, turnuvayı ikinci sırada tamamlarken, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) birinci, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ise üçüncü oldu. Kadın takımının gösterdiği kararlılık ve mücadele ruhu, turnuvayı izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Şampiyona boyunca ARUCAD ANKA sporcuları hem bireysel yetenekleri hem de ekip ruhlarıyla dikkat çekti. Antrenörler, sporcuların bu başarıyı elde etmesinde disiplinli antrenmanlar, stratejik oyun planları ve takım içindeki güçlü dayanışmanın büyük rol oynadığını vurguladı.