  • BIST 8964.1
  • Altın 2877.277
  • Dolar 34.2018
  • Euro 37.5403
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKABM’den resmi açıklama: Gayriresmi akşam yemeği 15 Ekim’de olacak

ARUCAD Film Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emrah Öztürk, 79. Yunus Nadi Ödülleri’nde Öykü Dalında Ödüle Layık Görüldü

» »
ARUCAD Film Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emrah Öztürk, 79. Yunus Nadi Ödülleri’nde Öykü Dalında Ödüle Layık Görüldü
ARUCAD Film Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emrah Öztürk, 79. Yunus Nadi Ödülleri’nde Öykü Dalında Ödüle Layık Görüldü

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Film Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emrah Öztürk, Türkiye’nin en köklü ve prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan Yunus Nadi Ödüllerinde “öykü” dalında büyük bir başarıya imza attı. Öztürk, “Evine Dönemeyen Adam” adlı eseriyle 79. Yunus Nadi Ödülleri’nde öykü dalında ödüle layık görüldü. 

 

Bu yıl 79’uncusu düzenlenen Yunus Nadi Ödülleri’nde, 6 dalda toplam 248 yapıt seçici kurullar tarafından titizlikle değerlendirildi. Öykü dalında 62, roman dalında 76, şiir dalında 43, sosyal bilimler araştırması dalında 24, karikatür dalında 33 ve fotoğraf dalında 10 eser yarıştı. Bu geniş katılım ve zorlu değerlendirme süreci sonucunda her dalda bir yapıt ödüllendirildi.

 arucad-film-tasarimi-ve-yonetimi-bolum-baskani-doc.-dr.-emrah-ozturk,-79.-yunus-nadi-odulleri’nde-odule-layik-goruldu.jpeg

Öykü dalında ödülü, edebiyat dünyasının saygın isimleri Sadık Aslankara, Sezer Ateş Ayvaz, Seval Şahin, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Özcan Karabulut'tan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda ARUCAD akademisyeni sanatçı Doç. Dr. Emrah Öztürk kazandı. Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Evine Dönemeyen Adam” adlı son öykü kitabında Öztürk, insan ruhunun derinliklerine inen özgün anlatımı ve güçlü karakter tasvirleriyle dikkat geçiyor. Kitap daha önce de Düraşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle düzenlenen 70. Sait Faik Hikaye Armağanı’nın jürisinin 117 öykü kitabı arasından seçtiği 10 kitaplık kısa liste arasında yer almıştı. Akademisyen, yazar ve yönetmen Öztürk’ün bugüne kadar yayınlanan toplam 3 öykü kitabı bulunuyor.

 

Yunus Nadi Ödülleri, Cumhuriyet Gazetesi'nin kurucusu Yunus Nadi Abalıoğlu anısına, sanata ve edebiyata olan katkısını yaşatmak amacıyla her yıl düzenlenen ödül, Türkiye’nin ve bölgenin kültürel zenginliğini ve yaratıcı yazım geleneğini desteklemeye devam ediyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Töre, ARUCAD’ın mezuniyet törenine katıldı12 Temmuz 2024 Cuma 09:27
  • ARUCAD Özel Yetenek sınavı 26 Temmuz'da... %100 burs imkanı...04 Temmuz 2024 Perşembe 09:46
  • ARUCAD yapımı “parallel poles” kısa filminin ilk gösterimi gerçekleşti24 Haziran 2024 Pazartesi 17:01
  • Prof. Dr. Kerem Karaboğa Hamburg Tiyatro Festivali’nde Eğitim Verdi01 Haziran 2024 Cumartesi 19:26
  • ARUCAD ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı30 Mayıs 2024 Perşembe 14:45
  • ARUCAD ve Girne Rehabilitasyon Merkezi (Cheshire Home) Arasında İşbirliği Protokolü Yenilendi21 Mayıs 2024 Salı 09:17
  • ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi  Uluslararası Arama Kurtarma Oyunları Açılış Töreni’ne Katıldı04 Mayıs 2024 Cumartesi 18:47
  • ARUCAD Kariyer Günleri Sanatçı Umay Yılmaz Kutay’ın Katılımıyla  Devam Etti26 Nisan 2024 Cuma 16:42
  • ARUCAD Kariyer Günleri Moda Tasarımcısı Zerrin Akıncı'nın Katılımıyla Başladı25 Nisan 2024 Perşembe 10:29
  • ARUCAD öğrencilerinin eserleri Amerika’da sergilendi08 Nisan 2024 Pazartesi 22:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti