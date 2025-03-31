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ARUCAD, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile İşbirliği Protokolü İmzaladı

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ARUCAD, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile İşbirliği Protokolü İmzaladı
ARUCAD, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile İşbirliği Protokolü İmzaladı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında işbirliği protokolü imzaladı.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, işbirliği anlaşması ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ve KTTB Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan tarafından imzalandı.

Protokol karşılıklı bilgi ve kaynak paylaşımı, toplum yararına projelerde işbirliği, kültürel aktiviteler, sergiler, konferanslar, seminerler, akademik toplantılar içeriyor. Protokol,  ARUCAD'ın lisans, yüksek lisans ve doktora programları için KTTB üyelerine yüzde 50 oranında burs ve kontenjan sağlıyor.

-Vehbi

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, imza töreninde yaptığı konuşmada “Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile işbirliği protokolümüzün etkili projelere ve ortak çalışmalara zemin oluşturmasını diliyorum.” dedi.

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