  • BIST 3.879,43
  • Altın 978.425
  • Dolar 18.5882
  • Euro 18.2084
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

ARUCAD Oryantasyon Programı etkinlikleri Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi’nin açılış konuşması ile başladı

» »
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) 2022-2023 Akademik Yılı için hazırladığı Oryantasyon Programı etkinlikleri Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi’nin açılış konuşması ile başladı.
ARUCAD Oryantasyon Programı etkinlikleri Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi’nin açılış konuşması ile başladı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) 2022-2023 Akademik Yılı için hazırladığı Oryantasyon Programı etkinlikleri Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi’nin açılış konuşması ile başladı.

 

2022-2023 Akademik Yılı için yeni kayıt yaptıran öğrencilerin hem Üniversiteye hem de çevreye uyumlarını desteklemek amacıyla 19-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenen oryantasyon etkinliklerine ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin açılış konuşması ile başlandı.

 

Üniversitenin kuruluşu, vizyonu, misyonu ve geçmişi hakkında öğrencilere bilgi veren Vehbi, kendi üniversite yıllarından da bahsederek yeni arkadaşlıklar edinebilmeleri ve eğlenceli bir 4 yıl geçirebilmeleri için Üniversitenin sadece akademik değil sosyal ve sportif olanaklarından da yararlanmaları için öğüt verdi.

arucad-oryantasyon-programi-basliyor-3-001.jpg

Öğrencilerinin öğrenmek için Üniversitenin laboratuvar, stüdyo ve atölyelerinde ellerini kirletmekten çekinmemeleri gerektiğini söyleyen Vehbi, “Dünyanın en iyi üniversiteleri belirlenirken, akademisyen başına ne kadar öğrenci olduğu çok önemli bir değerlendirme kriteridir. İyi üniversitelerin hemen hemen hepsinde bir akademisyene 25 öğrenci düşmektedir. Butik üniversite konseptiyle yola çıkan ARUCAD’da ise bu rakam akademisyen başına 12 öğrencidir. Bu siz değerli öğrenciler için son derece büyük bir fırsattır” dedi.

 

ARUCAD Rektörü Vehbi’nin konuşmasından sonra oryantasyon sunumları ile devam eden birinci gün saat 20.00’de gerçekleşecek olan Kıbrıs’ın sevilen grubu REVA’nın konseri ile son bulacak. 20-21-22 Ekim tarihlerinde çeşitli konser, etkinlik ve yarışmalarla devam etmesi planlanan Oryantasyon Programı 22 Ekim Cumartesi günü Lefkoşa Kültür Turu ile son bulacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ARUCAD Öğrencilerinin 2022 Bahar Dönemi Sergisi Açıldı05 Ağustos 2022 Cuma 10:29
  • ARUCAD, ITICAM ve INTE Konferanslarına Ev Sahipliği Yaptı30 Temmuz 2022 Cumartesi 14:25
  • ARUCAD İlk Mezunlarını Uğurladı27 Temmuz 2022 Çarşamba 15:27
  • Töre, ARUCAD mezuniyet törenine katıldı27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:46
  • ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi Türkiye Ulusal Kanallarında Kuzey Kıbrıs’ı Anlatıyor24 Temmuz 2022 Pazar 15:42
  • ITICAM ve INTE Konferansları 28-29 Temmuz’da ARUCAD’da Gerçekleşecek23 Temmuz 2022 Cumartesi 14:06
  • ARUCAD’ın İlk Mezunlarının 7 farklı Mekânda 7 Sergisi01 Temmuz 2022 Cuma 18:21
  • Prof. Dr. Asım Vehbi: “ARUCAD’ın ilk mezunlarının sergileri ile gurur duyduk”29 Haziran 2022 Çarşamba 16:56
  • ARUCAD, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi için YÖK'ten Onay Aldı28 Haziran 2022 Salı 16:53
  • Mr. Rabbit’s Doll ARUCAD’daki gala gecesinde sinemaseverlerle buluştu25 Haziran 2022 Cumartesi 10:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti