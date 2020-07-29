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Arucad Rektörlüğüne Prof. Dr. Asım Vehbi atandı

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Konuyla ilgili açıklama yapan ARUCAD Mütevelli Heyeti ve AREKAV VYK Başkanı Dr. Sinan Arkın “Mütevelli Heyeti ve Vakıf Yönetim Kurulu olarak Prof. Dr. Asım Vehbi’yi ARUCAD Rektörlüğüne atama kararı aldık.
Arucad Rektörlüğüne Prof. Dr. Asım Vehbi atandı

Konuyla ilgili açıklama yapan ARUCAD Mütevelli Heyeti ve AREKAV VYK Başkanı Dr. Sinan Arkın “Mütevelli Heyeti ve Vakıf Yönetim Kurulu olarak Prof. Dr. Asım Vehbi’yi ARUCAD Rektörlüğüne atama kararı aldık.

Kararımızın Üniversitemiz adına hayırlı olmasını diler, 25 yıldır yükseköğrenim alanında akademik ve üst düzey pozisyonlarda görev alan Asım Vehbi’ye yeni görevinde de başarılarının devamını dileriz” dedi.      

Arkın “ARUCAD, Mart ayında vakıflaşma sürecini tamamlamasının ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alarak tüm bölümlerine YÖK Denkliği almıştır. 2020-2021 Akademik Yılında Kuzey Kıbrıs’taki yeni üniversiteler arasında en fazla kontenjanla YÖK Denkliği alan üniversite olan ARUCAD’a Yükseköğrenim Kurulu tarafından TC uyruklu öğrenciler için toplamda 315 kontenjan hakkı verilmiştir” ifadelerini kullandı.   

PROF. DR. ASIM VEHBİ KİMDİR?     

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Asım Vehbi, lisans eğitimini ABD’de İşletme Yönetimi üzerine Northern Michigan Üniversitesi’nde yaptı. 1996 yılında Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği alanında yüksek lisans ve 2012’de İşletme Yönetimi alanında doktorasını tamamladı.

1995-1996 yılları arasında Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müdürü olan Vehbi, 1996-2004 yılları arasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde Kurucu Genel Sekreter, 2004-2018 yılları arasında ise Girne Amerikan Üniversitesi’nde Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı, CEO,  Yöneticiler Kurulu Başkan Vekili ve son olarak da 2018-2019 yılları arasında, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Vehbi, 2006-2008 yılları arasında KKTC Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Vehbi, akademik kariyeri boyunca uluslararası arenada söz sahibi olan EFMD, Eduniversal, ECBE, IACBE gibi akreditasyon kurumları ve onlarca üniversite tarafından düzenlenen yüzlerce atölye, konferans ve panele katılmıştır. 1996 yılından bu yana strateji, uluslararası ilişkiler, ekonomi ve pazarlama alanlarında çeşitli üniversitelerde ders vermiştir.

2015 yılından itibaren Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı Kıbrıs Üniversiteler Birliği’nde 2017-2019 yılları arasında Dönemsel Başkanlık ve Genel Koordinatörlük yapan Vehbi ayrıca Lefkoşa İnisiyatifi Kurucu Başkanlığı, Girne Araştırma Enstitüsü Başkanı, Türkiye Avrupa Birliği Vakfı, Türk Ticaret Odası, Genç İş Adamları Derneği, Türk Amerikan Kültür Derneği ve Çetinkaya Türk Spor Kulübü gibi sivil toplum örgütlerinde genel başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

20 Temmuz Fen Lisesi’nde Kimya Öğretmeni Müeser Vehbi ile evli ve 2 çocuk babasıdır.

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