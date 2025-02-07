ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Mezuniyet Sergilerini Ziyaret Etti

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi Plastik Sanatlar Bölümü mezunları, mezuniyet projeleri kapsamında hazırladıkları kişisel sergilerini Lefkoşa ve Girne’de sanatseverlerle buluşturdu. ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, sergileri ziyaret ederek mezun öğrencilerin sanatçı olma yolculuklarındaki ilk adımlarını yerinde gördü. Vehbi, "Öğrencilerimizin sanatsal gelişimlerini görmekten büyük gurur duyuyorum" dedi.

Mezunların sergilerinden memnuniyetini dile getiren Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi "ARUCAD olarak sanatın yaratıcı ve dönüştürücü gücünü benimseyen öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Mezunlarımızın kişisel sergileri, sanatsal gelişimlerinin ve bireysel vizyonlarının bir yansımasıdır. Onların bu başarılı yolculuklarını izlemek, bizim için de gurur verici. Mezuniyet projelerine katkı sağlayan tüm akademisyenlerimize ve sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Mezunlarımızın gelecekte de büyük başarılara imza atacağına inanıyorum" dedi.