  • BIST 9951.65
  • Altın 3337.109
  • Dolar 35.9691
  • Euro 37.3688
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKANetanyahu: Suudi Arabistan, Filistin devleti istiyorsa kendi topraklarında kurabilir

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Mezuniyet Sergilerini Ziyaret Etti

» »
ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Mezuniyet Sergilerini Ziyaret Etti
ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Mezuniyet Sergilerini Ziyaret Etti

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi Plastik Sanatlar Bölümü mezunları, mezuniyet projeleri kapsamında hazırladıkları kişisel sergilerini Lefkoşa ve Girne’de sanatseverlerle buluşturdu. ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, sergileri ziyaret ederek mezun öğrencilerin sanatçı olma yolculuklarındaki ilk adımlarını yerinde gördü. Vehbi, "Öğrencilerimizin sanatsal gelişimlerini görmekten büyük gurur duyuyorum" dedi.

 

Mezunların sergilerinden memnuniyetini dile getiren Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi "ARUCAD olarak sanatın yaratıcı ve dönüştürücü gücünü benimseyen öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Mezunlarımızın kişisel sergileri, sanatsal gelişimlerinin ve bireysel vizyonlarının bir yansımasıdır. Onların bu başarılı yolculuklarını izlemek, bizim için de gurur verici. Mezuniyet projelerine katkı sağlayan tüm akademisyenlerimize ve sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Mezunlarımızın gelecekte de büyük başarılara imza atacağına inanıyorum" dedi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ARUCAD Öğrencilerinden Örnek Proje: Çocuklar için Eğlence, Yetişkinler için İyilik Zamanı10 Ocak 2025 Cuma 13:17
  • "Tarihimizden Detaylar" Tasarım Yarışması Başvuru Süresi Uzatıldı30 Aralık 2024 Pazartesi 20:27
  • KÜB Başkanı Prof. Dr. Vehbi’den YÖKAK Başkanı’na Ziyaret29 Aralık 2024 Pazar 12:22
  • ARUCAD ANKA Masa Tenisinde Şampiyon22 Aralık 2024 Pazar 13:15
  • ARUCAD 4. Eğitim Çalıştayı: Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu ile İlham Verici Bir Buluşma20 Aralık 2024 Cuma 18:34
  • ARUCAD ile Greenwich Üniversitesi Arasındaki İşbirliği Protokolü Genişletildi13 Aralık 2024 Cuma 12:39
  • ARUCAD Rektörü ve Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) Başkanı Prof. Dr. Asım Vehbi’den Önemli Açıklamalar   11 Aralık 2024 Çarşamba 14:40
  • ARUCAD ve BRTK Arasında Eğitim ve Medya Alanında Güçlü İşbirliği07 Aralık 2024 Cumartesi 10:39
  • İbrahim Dalkılıç'ın ““Sub:liminal” Başlıklı Fotoğraf Sergisi ARUCAD Art Space'te Açıldı27 Ekim 2024 Pazar 10:02
  • ARUCAD 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Dersini, ESAIL Direktörü Dr. Pascal Bertrand Verdi25 Ekim 2024 Cuma 08:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti