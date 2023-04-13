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ARUCAD: Sizi, içinizdeki sanatçı ruhu somutlaştırmaya davet ediyoruz

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ARUCAD, her yıl 15 Nisan'da kutlanan Dünya Sanat Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Hayatımızın her alanında sanatın varlığını ve önemini hatırlamak, özgürce, korkmadan birlikte ‘denemek’ için şehrin sanat üniversitesi ARUCAD olarak sokağa çıkıyoruz.
ARUCAD: Sizi, içinizdeki sanatçı ruhu somutlaştırmaya davet ediyoruz

ARUCAD, her yıl 15 Nisan'da kutlanan Dünya Sanat Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Hayatımızın her alanında sanatın varlığını ve önemini hatırlamak, özgürce, korkmadan birlikte ‘denemek’ için şehrin sanat üniversitesi ARUCAD olarak sokağa çıkıyoruz. Sizi, içinizdeki sanatçı ruhu somutlaştırmaya davet ediyoruz” denildi.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), her yıl 15 Nisan'da kutlanan, sanatın ve sanatçının dünya çapındaki önemini vurgulayan bir gün olan Dünya Sanat Günü’nde bir çağrıda bulundu. 

ARUCAD, 14 Nisan Cuma günü Girne Limanında ‘Bir Sanatçı Olsaydım’ başlığıyla halkın kendisini sanatsal olarak ifade etmesini sağlayacak materyaller sağlayacak. ARUCAD’ın yaptığı çağrı şu şekilde;

“Sanat hem bir ifade biçimi, hem de bir yaratım sürecidir. Bu süreçte en önemli şey, sürekli deneyerek, kendini en iyi ifade edebilecek yolu bulmaktır. Sizi, Dünya Sanat Günü’nde bu sürecin bir parçası olmaya ve kendi ifade biçiminizi keşfetmeye davet ediyoruz. Kalıpların dışına çıkmak, farklı perspektiflerden bakmaya çalışmak sanatın temel hedeflerindendir. Hayatımızın her alanında sanatın varlığını ve önemini hatırlamak, özgürce, korkmadan birlikte ‘denemek’ için şehrin sanat üniversitesi ARUCAD olarak sokağa çıkıyoruz. Kamusal alanda sanatın değerini vurgulamak, iş birliği içerisinde sanatın sadece izlenebilir değil; katılımcı tarafını da yansıtmak için sabırsızlanıyoruz. Sizi, içinizdeki sanatçı ruhu somutlaştırmaya davet ediyoruz.”

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