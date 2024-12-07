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ARUCAD ve BRTK Arasında Eğitim ve Medya Alanında Güçlü İşbirliği

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​​​​​​​Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), bilimsel, eğitsel ve toplumsal projeler geliştirmek amacıyla önemli bir işbirliği protokolüne imza attı.
ARUCAD ve BRTK Arasında Eğitim ve Medya Alanında Güçlü İşbirliği

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), bilimsel, eğitsel ve toplumsal projeler geliştirmek amacıyla önemli bir işbirliği protokolüne imza attı. Bu anlaşma, iki kurum arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı, ortak projeler geliştirmeyi ve geleceğin iletişimcileri ile medya profesyonellerine yeni fırsatlar sunmayı hedefliyor.

Protokolün Kapsamı

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ve BRTK Müdürü Meryem Özkurt tarafından imzalanan protokol, geniş bir işbirliği çerçevesi sunuyor:

  • Ortak Prodüksiyonlar: İki kurum, medya alanında yenilikçi projelere imza atacak.
  • Eğitim ve Gelişim: BRT personeline ücretsiz hizmet içi eğitim kursları düzenlenecek.
  • Öğrencilere Fırsatlar: ARUCAD öğrencileri için staj, saha eğitimi ve araştırma imkanları sağlanacak.
  • Uzman Katılımı: ARUCAD öğretim görevlileri, uzmanlık alanlarına göre BRT’nin televizyon ve radyo programlarına katılım gösterecek.

Yöneticilerin Görüşleri

BRTK Müdürü Meryem Özkurt, törende yaptığı konuşmada bu işbirliğinin önemini vurgulayarak şunları söyledi:
"İşbirliğimiz sayesinde İletişim Fakültenizden yetişecek, geleceğin iletişimcileri olan öğrenciler ile BRT’nin daha da büyümesine katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Birlikte çok başarılı projelere imza atacağımızdan eminim."

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ise, BRTK’nın Kıbrıs Türk halkının tarihinde önemli bir yeri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bu protokol, yalnızca iki kurum arasındaki işbirliğini değil, aynı zamanda gençlerimiz için çok değerli fırsatları beraberinde getirecektir. Gençlerimiz, bu işbirliği ile BRT’nin köklü birikiminden faydalanarak kendilerini geliştirme imkanı bulacaklar."

Topluma Katkı Sağlayacak Bir Adım

Bu işbirliği, eğitim ve medya dünyasını bir araya getirerek topluma önemli katkılar sağlamayı amaçlıyor. ARUCAD ve BRTK’nın ortak çalışmaları, gençlerin medya alanında donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunurken, Kuzey Kıbrıs Türk toplumu için yaratıcı ve ilham verici projelerin hayata geçirilmesine olanak tanıyacak.

Protokol, hem eğitim hem de medya sektöründe güçlü bir sinerji yaratacak bir adım olarak büyük takdir topladı.

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