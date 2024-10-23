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ARUCAD ve Sivil Afet Timi Derneği (SAT) Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Sivil Afet Timi Derneği (SAT) arasında, afet yönetimi ve acil durum müdahalesi alanlarında ortak projeler geliştirmek amacıyla bir işbirliği protokolü imzalandı.
ARUCAD ve Sivil Afet Timi Derneği (SAT) Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Sivil Afet Timi Derneği (SAT) arasında, afet yönetimi ve acil durum müdahalesi alanlarında ortak projeler geliştirmek amacıyla bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında ARUCAD, SAT’ın afet durumlarında ihtiyaç duyduğu ekipmanların temin edilmesine katkıda bulunacak ve her iki kurum, bilgi ve tecrübe paylaşımıyla toplumsal faydayı artırmayı hedefleyecek.

İşbirliği çerçevesinde ARUCAD ve SAT, eğitimler, seminerler ve konferanslar düzenleyerek toplumsal farkındalık yaratacak ve afet öncesi ve sonrası süreçlerde etkin müdahale için ortak çalışmalar gerçekleştirecek. ARUCAD, SAT ekiplerinin operasyonel etkinliğini artırarak, afet anında müdahale kapasitesinin güçlenmesine katkı sağlayacak.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, "Üniversitemizin kurucusu Sn. Erbil Arkın ve Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın’ın inisiyatifiyle, SAT’ın ihtiyaç duyduğu ekipmanların sağlanmasına destek olduk. Afet yönetimi konusunda SAT ile işbirliği yapmaktan gurur duyuyoruz," ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu işbirliğinin toplumsal sorumluluk bilinciyle yapıldığını ve diğer kurumlara da örnek teşkil etmesini umduklarını vurguladı.

SAT Başkanı Vet. Dr. Tayfun Çanakcı ise ARUCAD’ın desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu protokol, üniversite öğrencilerini ve dernekleri bir araya getirecek platformlara vesile olacaktır," dedi. Çanakcı, işbirliğinin afet müdahalesi kapasitesini artıracağını ve daha güvenli bir geleceğe katkıda bulunacağını belirtti.

SAT, yaklaşık 12 yıl önce bir orman yangınına müdahaleyle başlayan bir topluluk olarak, afet yönetimi ve müdahale süreçlerinde uzmanlaşmış bir kuruluştur. Özellikle 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi sırasında gerçekleştirdikleri çalışmalarla önemli tecrübeler edinmişlerdir.

Bu işbirliği ile ARUCAD ve SAT, afet yönetimi ve toplumsal dayanıklılık alanlarında önemli projelere imza atarak, toplumun ihtiyaçlarına daha etkin çözümler sunmayı amaçlıyor.

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