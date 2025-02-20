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ARUCAD Yapımı “Parallel Poles” Lefkoşa’da İzleyiciyle Buluşuyor

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ARUCAD Yapımı “Parallel Poles” Lefkoşa’da İzleyiciyle Buluşuyor
ARUCAD Yapımı “Parallel Poles” Lefkoşa’da İzleyiciyle Buluşuyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini ARUCAD Rektör Yardımcısı ve Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç’ın yaptığı “Parallel Poles” adlı kısa film, 20 Şubat Perşembe (bu akşam) Lefkoşa Arabahmet Kültür Evi’nde iki toplumlu bir gösterimle izleyicilerle buluşacak.

 

2024 yapımı bu kısa filmin prodüksiyon sürecinde üniversitenin akademisyenleri ve öğrencileri aktif rol aldı. Gerçek yaşamdan esinlenen “Parallel Poles”, insan hikâyelerinin derinliklerine inerek izleyicilere düşündürücü bir perspektif sunmayı hedefliyor.

Gösterim, 20 Şubat Perşembe (bu akşam) saat 20.00’de Arabahmet Kültür Evi’nde başlayacak. Film gösteriminin ardından, saat 20.20’de yönetmen İbrahim Dalkılıç ve film ekibinin katılımıyla soru-cevap oturumu düzenlenecek.

 

Tüm sinemaseverler ve sanat meraklıları bu özel gösterime davetlidir.

 

Tarih: 20 Şubat 2025, Perşembe

Saat: 20:00 - Film Gösterimi

20:20 - Film Ekibi ile Soru-Cevap Oturumu

Yer: Arabahmet Kültür Evi, Lefkoşa

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